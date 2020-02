La pièce de théâtre «L’Amour dans tous ses Etats» se jouera à l’Institution Tahar Sebti

La prestigieuse pièce de théâtre « L’Amour dans tous ses Etats » du regretté Guy Corneau, le célèbre psy canadien, se jouera le 10 et 11 février au profit de l’Institution Tahar Sebti.

Après le grand succès rencontré en France et en collaboration avec le Centre de Communication NonViolente , l’Institution Tahar Sebti (ITS) a le plaisir de présenter le 10 et 11 février « L’Amour dans tous ses états », une pièce du regretté Guy Corneau, le célèbre psy canadien, Daniel Proulx et Camille Bardery, mise en scène par Victoire Thiesmann. Cette pièce de théâtre met en avant l’évolution d’une relation amoureuse avec l’éclairage bienveillant d’un psychanalyste.

Une véritable séance de psychothérapie en live et en groupe. Tous les ingrédients qui composent le couple sont mis en scène avec humour et tendresse, puis décryptés par le psy, qui intervient pour mettre des mots sur les difficultés relationnelles auxquelles sont confrontés les deux partenaires. Un franc succès selon les critiques de la presse française soit Marie France, France 5, Femina, le Figaroscope…..

Animée par un élan de contribution à l’éducation et l’innovation pédagogique, l’Institution Tahar Sebti œuvre à la promotion de cette pièce de théâtre qui servira à financer les frais de scolarité d’enfants démunis. Aujourd’hui l’Institution Tahar Sebti accueille 50 enseignants, 430 élèves et 130 étudiants, grâce au soutien et à la générosité de ses partenaires et sponsors, notamment Aiguebelle, Volvo, Marsa Maroc, Afriquia, Fiduciaire du Maroc, Mafoder, Vidéorama, ….

L’Institution Tahar Sebti est une association reconnue d’utilité publique depuis 1957 par Dahir nº 1-57-114 du 27 Mars 1957. L’établissement est né dans le contexte d’indépendance nationale. Il dispensait des formations professionnelles pour les jeunes femmes marocaines et des cours d’alphabétisation pour les élèves issus de milieux défavorisés. Sa mission s’est élargi au fil du temps, porté par le même élan d’ouverture et d’innovation dans son fonctionnement et son offre éducative. L’établissement inscrit la dimension citoyenne au cœur de son projet pédagogique. Sa mission : accompagner l’élève à devenir autonome et émancipé, ouvert et créatif.

Soudée autour de valeurs ancrés et d’une équipe de professionnels motivés, l’Institution Tahar Sebti continue aujourd’hui sa mission avec une exigence qualitative renouvelée. L’établissement propose un double enseignement : ITS – Education et ITS – Formation. L’Institution Tahar Sebti est donc une école primaire qui porte des valeurs pédagogiques alternatives centrées sur le développement personnel de l’enfant et un établissement de formation d’excellence dans le domaine de la petite enfance avec un taux d’insertion professionnelle des éducatrices et des auxiliaires de vie de 100%. Il assure une instruction dans la conformité et le respect des programmes officiels de l’Education Nationale. En 2015, l’Institution Tahar Sebti rejoint le Groupe AMH, groupement associatif d’entrepreneuriat social.

C’est une institution qui aborde concrètement le handicap avec du personnel formé et une approche intégrée. L’Institution Tahar Sebti s’engage ainsi à relever des défis d’inclusion et d’accès à une éducation de qualité́ pour tous à travers des approches innovantes.

L’établissement se veut catalyseur d’action citoyenne grâce à son ancrage dans la communauté́ et ambitionne de devenir un laboratoire pédagogique d’excellence pour développer l’école marocaine de demain.

Site web Institution Tahar Sebti : https://www.institutiontaharsebti.org/

Billetterie : tickets.ma et Studio des Arts Vivants