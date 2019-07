La Marocaine Ilham Laraki au prestigieux musée de Tokyo

L’artiste peintre Ilham Laraki Omari a été sélectionné lors du Salon d’automne 2018 pour participer gracieusement à “L’art Actuel – France Japon” organisée en partenariat avec le CAEA (Club des Amis de l’Europe et des Arts) au prestigieux musée de Tokyo, le National Art Center.

Au sein des dix-huit sections du Salon, ce sont 60 artistes, parmi 870, à avoir été choisis par le jury pour représenter le Salon d’Automne au Japon, dans le cadre de ce partenariat renouvelé avec le CAEA depuis 1975, grâce à l’amitié entre Toshifumi Magori, fondateur de la Japan International Art Society et le peintre et membre du Conseil d’Administration, François Baron-Renouard.

Situé dans le quartier de Roppongi, à deux pas du musée Suntory et de Midtown et du 21_21 Design Sight, le National Art Center est installé dans un bâtiment moderne inauguré en 2007. Les salles réparties sur trois niveaux accueillent régulièrement des expositions temporaires spectaculaires.

Signé de l’architecte Kisho Kurokawa, ce musée impressionne d’abord par son architecture et aussi par ses étonnantes expositions multinationales.

Ilham Laraki Omari y participe avec une œuvre “vivante”, une peinture sur toile où est installé un mécanisme de temps, une aiguille qui tourne dans le sens contraire, des fils tissés à même la toile ainsi que des engrenages peints sous le signe du lumière cinétique. Des installations que l’artiste mêle et démêle avec une empreinte qui lui reste unique. On reconnaîtra son œuvre dès la vue de l’un de ses éléments qui rejoint sa touche picturale. “Au fil d’un temps” est une composition de peinture à l’huile et installations mixtes qui suit la lignée d’une profonde et philosophique approche du temps.

Exposition l’Art Actuel France-Japon 2019, du 7 au 18 août 2019, The National Art Center of Tokyo. Vernissage mercredi 7 août.

S.L.