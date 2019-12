La liste complète des films subventionnés par le Centre cinématographique marocain

La Commission d’aide à la production des œuvres cinématographiques, qui a tenu sa troisième session au titre de l’année 2019, du 10 au 17 décembre à Rabat, a dévoilé les projets de films admis à l’avance sur recettes au titre de la 3ème session de 2019.

Lors de cette session tenue au siège du Centre cinématographique marocain (CCM) sous la présidence de Mme Fatema Loukili, la Commission a examiné 40 projets, dont 32 longs-métrages, trois projets de courts-métrages, un projet de documentaire et quatre projets de contribution à l’écriture de scénario, candidats à l’avance sur recettes avant production, et a visionné 20 projets de documentaires sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani candidats à la même avance, indique un communiqué du CCM.

La Commission a aussi examiné deux projets de films de longs-métrages, trois films de courts-métrages et un documentaire, candidats à l’avance sur recettes après production, relève-t-on de même source. Au terme de ses délibérations, la Commission a mis un point d’honneur à préciser que l’ensemble des soixante-six projets, dont un nombre important est digne d’intérêt, ont été examinés avec soin. Toutefois, elle a tenu à signaler qu’elle a été confrontée à deux éléments majeurs, à savoir le nombre record de projets (66) et les limites du budget restant de l’exercice 2019, dont 19.600.000,00 DH pour la fiction (46 projets) et 10.100.000,00 DH pour les documentaires sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani (20 projets) et a été par conséquent contrainte de procéder à des choix qui ne remettent pas en cause la qualité de certains projets qui n’ont pas bénéficié de l’avance sur recettes, précise la même source.

À cet égard, la Commission a décidé d’accorder des avances sur recettes (avant production) d’un montant de 4.700.000,00 DH au projet du film de long-métrage “Scirocco” ou “L’aventure du Pilarica” présenté par la société “Eclipse Films”, qui sera réalisé par Yassine Marco Marrocu d’après son propre scénario. Un montant de 4.500.000,00 DH est alloué au projet du film de long-métrage “La princesse de Jbel Osfour” présenté par la société “JS2K”, qui sera réalisé par Kamaleddine Benabid d’après son propre scénario, poursuit la même source. La Commission a également décidé l’octroi d’un montant de 4.200.000,00 DH au projet du film de long-métrage “Awmaloulou” présenté par la société “A2L Production”, qui sera réalisé par Abdelhai Laraki, d’après son propre scénario, et d’un montant de 3.800.000,00 DH pour le projet du long-métrage “Triple A” présenté par la société “Je Films”, qui sera réalisé par Jihane El Bahhar. En outre, un montant de 700.000,00 DH est accordé au projet du film documentaire “Notre dame de l’Atlas” présenté par la société “SDH”, qui sera réalisé par Soumaia Derhouri, d’après son propre scénario, et un montant de 100.000,00 DH pour le projet du court métrage “Système” présenté par la société “Balance Production”, qui sera réalisé par Wahid El Moutanna, d’après son propre scénario.

S’agissant des avances sur recettes après production, la Commission a décidé d’allouer un montant de 600.000,00 DH pour le film de long-métrage “Masood, Saida et Saadane” présenté par la société “Chaoui Production” et réalisé par Brahim Chkiri d’après son propre scénario, et un montant de 300.000,00 DH pour le film de long-métrage “Braquage à la marocaine” présenté par la société “Prodige Film” et réalisé par Ahmed Tahiri-Idrissi d’après son propre scénario, précise le communiqué. La Commission a également décidé l’octroi d’un montant de 200.000,00 DH au projet du film de court-métrage “N’avoue Jamais” présenté par la société “Made In Morocco Films”, réalisé par Zakia Tahiri, d’après son propre scénario, et d’un montant de 180.000,00 DH pour le projet du film de court-métrage “Rouge” présenté par la société “Adam’s Production Artistique”, sera réalisé par Adam Rguaguena d’après son propre scénario.

Pour ce qui est de la contribution à l’écriture de scénario, les films de long-métrage “La Saison des Prunes” de Rim Mejdi (présenté par la société “Tifaw Films”), et “Atteinte à la Pudeur” de Mohamed Bouhari (présenté par la société “Images du Sud”), ont reçu chacun un montant de 70.000,00 DH.

Sur le registre de la contribution à la réécriture de scénario, les films “La Dame aux Pieds Nus” de Fouad Souiba (présenté par la société “Chaoui Production”), “Terre des Anges” de Rachid Fekkak et Abdellah Chakiri (présenté par la société “Dramact 5”), et “Al Hadia ou Arbre du Danemark” d’Abdelkarim Jouaiti (présenté par la société “Nadacom Design”), ont reçu chacun un montant de 60.000,00 DH, fait savoir le communiqué. En ce qui concerne les documentaires sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani, la Commission a décidé d’octroyer des avances sur recettes avant production d’un montant de 960.000,00 DH au documentaire “رقص الصحراء” (présenté par la société “Video Media” qui sera réalisé par Ibrahim Idrissi Hassani, d’après le scénario d’El Ghali Graimiche), d’un montant de 950.000,00 DH au documentaire “Le Petit Prince, Sagesse des Sables” (présenté par la société “Dak Cine Prod” qui sera réalisé par Mariam Ait Belhoucine, d’après son propre scénario), d’un montant de 930.000,00 DH à chacun des documentaires “زوايا الصحراء زوايا الوطن” (présenté par la société “Fann.Prod”, qui sera réalisé par Majida Benkirane d’après le scénario de Cherqui Ameur) et “Ces Femmes qui font le Sahara” (présenté par la société “Beaservices”, qui sera réalisé par Rachid Zaki, d’après son scénario et celui d’Asmaa Essalami).

La Commission a également décidé l’octroi d’un montant de 920.000,00 DH au documentaire “Sahara Express” présenté par la société “South Media Wave”, réalisé par Asma El Moudir, d’après le scénario de Rachid Zaki, d’un montant de 910.000,00 DH pour le documentaire “Birazarane” présenté par la société “Sakia Pro”, sera réalisé par Cheikh Aaddah d’après son propre scénario, et d’un montant de 900.000,00 DH accordé à chacun des documentaires “Les Enfants de l’Enfer” (présenté par la société “Chifae Production”, réalisé par Zineb Chafchaouni, d’après le scénario de Jalal Belouadi) et “Le Deconseille” (présenté par la société “Network Film Agency”, réalisé par Allal El Alaoui, d’après le scénario de Ali Salem Yara), selon la même source. La Commission a aussi décidé d’octroyer un montant de 850.000,00 DH au documentaire “Afra” (présenté par la société “Saharina Production”, qui réalisé par Mohamed Ahmed Bjija, d’après le scénario de Sidi Mohamed Fadel El Joummani), un montant de 830.000,00 DH au documentaire “Laazib” (présenté par la société “Sahara Com”, qui réalisé par Jaouad Badili, d’après le scénario d’Ali Mesdour), et un montant de 820.000,00 DH au documentaire de long-métrage “La Tente du Sahara” (présenté par la société “Lastrada Pro”, qui réalisé par Mohamed Fekrane, d’après le scénario d’El Ghali Graimiche).

Pour ce qui est de la contribution à la réécriture de scénario, la Commission a décidé l’octroi d’un montant de 50.000,00 DH à chacun des documentaires “Tariq Al Lamtouni” (présenté par la société “Maghrus Trading” et qui sera réalisé par Fouad Azmi, d’après le scénario de Mustapaha Ouaarab), “Odette du Puigaudeau… L’amoureuse du Sahara” (présenté par la société “Myt Prod” et qui sera réalisé par Aabdelghafour Allah Ister, d’après son propre scénario), “Sahara.. Sur la Route des Jeux Populaires” (présenté par la société “Primetime.Com.Prod” et qui sera réalisé par Fatine Khalkhal, d’après le scénario de Bassim Elhour), et “Almaatan” (présenté par la société “Tires Production” et qui sera réalisé par Achetqui Ameur, d’après le scénario de Salama Jadou).

La troisième session de la Commission d’aide à la production des œuvres cinématographiques au titre de l’année 2019 s’est tenue en présence de Mmes Bahaa Trabelsi, Sonia Terrab, Nezha El Hadrami, Rachida Fakri, Majdouline El Alami et MM. Charafeddine Zine Elaabidine, Abdennaji Mirani, Azzeddine Hachimi Idrissi et Abdelkhalak Sakhi, conclut le communiqué.

