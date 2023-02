La Fondation BMCI soutient la première édition du MMFC

La Moroccan Short Mobile Film Contest (MMFC) lance sa première édition 100 % digitale destinée à la création du contenu cinématographique avec un smartphone au Maroc.

Dans un contexte qui favorise l’évolution de la création audiovisuelle et de la rendre accessible à tous, grâce aux nouvelles technologies, cette compétition de films réalisés avec un téléphone portable s’adresse à tous les passionnés de cinéma. L’utilisation du téléphone mobile comme caméra crée un nouveau rapport à l’image et permet aux œuvres d’être largement et immédiatement diffusées en permettant à la fois d’éliminer les contraintes économiques grâce au mobile.

À l’instar des autres pays comme les USA, la France et d’autres pays européens, la Moroccan Short mobile film Contest se veut un espace de partage et de compétition artistique.

« L’objectif du Moroccan Short Mobile film Contest est d’encourager les jeunes scénaristes marocains à créer des films, documentaires, fictions ou toute autre forme de vidéos, abstraction faite des contraintes lourdes de production classique », a déclaré Mohamed Ali Lyamani, président du Moroccan Short Mobile film Contest.

Le principe du Moroccan Short mobile film Contest est simple : Vous avez une idée, un smartphone. Alors Action ! En 3 minutes maximum, le participant doit traduire cette idée en un film ou un documentaire. Le participant peut avoir recours à tous les accessoires pour réaliser son film (filtres de téléphone, micro, stabilisateurs, zoom téléphone…).

Les participants doivent se connecter à la plateforme « www.mmfc.ma », remplir le formulaire de participation et télécharger leur film au maximum le 5 mars.

Les membres du jury sélectionnent les productions nominées à partir d’une grille d’évaluation et une soirée de remise des lots est prévue à la fin du Concours.

Plusieurs lots seront offerts aux catégories suivantes :

– Prix du meilleur film ;

– Prix du Public (votes sur la plateforme).

Ainsi que des formations intensives pour accompagner les lauréats à améliorer leurs compétences et de les aider dans leur parcours artistique et cinématographique. Les ateliers sont programmés à Casablanca.

Le Jury est composé de personnalités du monde du cinéma et de l’art (réalisateurs, photographe international, créateur de contenu et producteur TV et Web)

Cette première édition du MMFC est organisée en partenariat avec la Fondation BMCI en tant que Sponsor officiel.

« Nous sommes ravis d’être partenaire de la première édition du Moroccan Short Mobile film Contest en ligne avec les actions de la Fondation BMCI qui vise à soutenir la création et l’expression artistique sous toutes ses formes. Nous sommes certains que cette édition permettra à plusieurs jeunes scénaristes en devenir ou confirmés de s’exprimer sur des sujets de fond et avec un support accessible à tous », déclare Chama Bennani, responsable de l’engagement de la BMCI.