La Fondation Attijariwafa bank entame sa rentrée artistique

La Fondation Attijariwafa bank, en partenariat avec l’Académie Régionale d’Éducation et de Formation de la région Casablanca- Settat, entame sa rentrée artistique avec la poursuite de son programme d’ateliers Académie des arts en faveur des jeunes, encadré par les professeurs chevronnés, Abderrahmane Banana, Aaziz Chafik et Majid Seddati.

Ainsi, a été lancée le 27 octobre 2018, la reprise des inscriptions pour la 3ePromotion 2017-2019.

L’Académie des Arts est un programme imaginé et conduit par la Fondation Attijariwafa bank dans une optique de soutien à l’art et à sa diffusion au profit des élèves d’établissements publics. Cette initiative citoyenne se décline en formation théorique et pratique dans trois disciplines artistiques, expression plastique, écriture et multimédia, pour une durée de deux ans. Elle s’adresse à une centaine de collégiens et lycéens recrutés en partenariat avec l’Académie Régionale d’Éducation (AREF) dans les établissements scolaires de la ville de Casablanca.

Le programme pédagogique inclut le développement d’une culture artistique, la découverte des talents prometteurs dès leur jeune âge, mais surtout l’éducation aux valeurs fondamentales comme l’acceptation de l’autre.

Ainsi, la promotion en cours est placée sous le thème « l’Afrique, l’autre et moi ». La Fondation Attijariwafa bank dispense une approche basée sur l’expérimentation et l’interactivité, tout en multipliant les occasions pour les jeunes apprenants, de se confronter au public à travers des expositions dont ils sont acteurs, le tout, dans un lieu d’expérimentation unique et dynamique, l’espace d’art Actua.

Seront au rendez-vous du cycle 2018/2019, des sorties pédagogiques, workshops et performances en liaison avec la

collection de la Fondation Attijariwafa bank pour alimenter le cursus de création. L’objectif étant de créer des liens avec le monde de l’art et continuer l’exploration d’univers artistiques divers, en particulier l’art contemporain africain, en vue de préparer l’exposition de fin du cycle programmée pour fin 2019.

Il est à souligner que la reprise du programme a lieu au cœur de l’exposition « Céramique de Safi, entre histoire et gestes ancestraux de la collection Guerraoui » organisée par la Fondation Attijariwafa bank pour célébrer les artisans potiers et sensibiliser à la conservation du patrimoine matériel de nos régions, et qui est déjà forte de son succès auprès du public avec plus de 2200 élèves reçus en visites commentées.

C’est donc à une rentrée aux couleurs de l’art et de la culture que sont conviés autour d’une réception conviviale élèves, enseignants, parents et partenaires de la Fondation, pour donner la mesure et stimuler les participants à donner le meilleur d’eux-mêmes dans la créativité au service d’une citoyenneté en devenir.