La Fondation Ali Zaoua organise le 1er Festival HipHop On-line

Cet été, Casablanca sera au cœur de l’attention de tous les hiphopeurs à travers le globe. En effet, pas besoin de franchir les frontières pour se donner rendez vous à la capitale économique du Maroc grâce au « Casablanca International HipHop Festival On-line Edition ».

L’événement organisé par la Fondation Ali Zaoua, dans le cadre du programme Positive School of HipHop se tiendra du 7 au 28 août prochain. Entièrement en ligne, cette première édition du festival mettra en avant 3 grandes disciplines de la culture HipHop autour de 4 principaux temps forts, auxquels prendront part une douzaine d’artistes internationaux en tant que membres des jurys.

AU PROGRAMME :

– Worldwide Dance Battle (1ère édition) : La compétition de danse solo est lancée dans deux catégories, à savoir le HipHop et le Funk. Cette compétition sera jugée par 3 grands noms de la scène hiphop mondiale, à savoir : Tweet boogie (USA), danseuse et chorégraphe internationale qui a travaillée avec des stars telles que 50 Cent, Shakira, Mary J Blige ou encore Janet Jackson. Storm (Allemagne), véritable encyclopédie humaine en ce qui concerne l’histoire du hiphop et du Breakdance en Allemagne, il a jugé plusieurs grandes compétitions mondiales.

Kane Wung (France), avec plus de 30 ans de carrière il est danseur, chorégraphe, coach de danse, mais également conférencier et jury au cours international.

Chacun des gagnants des deux catégories de la Battle remportera un prix d’une valeur de 5.000,00 dhs !

– Championnat Marocain de beatbox (3ème édition) : devenu l’événement phare de la communauté Beatbox au Maroc, le championnat sera porté, cette année, par le champion mondial 2018 Alhexinho (France), le quadruple champion de France KIM (France) et le premier Champion Marocain Double M (Maroc – Oujda) …

Le Champion en titre reportera un équipement de beatbox d’une valeur de 5.000,00 dhs

– Royal Jam beatbox (1ère édition) : Cette compétition internationale de beatbox, première du genre au Maroc, invite les artistes de la région, d’Europe mais également Outre-Atlantique à se confronter face à un jury d’exception composé de champions internationaux dans leur catégorie : Kenny Urban (USA), Alexhino (France), Faya Braz (France), KIM (France), Madox (Allemagne) et Scott Jackson Host (Canada).

Le vainqueur de la compétition internationale décrochera un prix d’une valeur de 500,00 euros.

– Compétition nationale de Rap : ce format déjà initié en ligne par la Positive School of HipHop en plein période de confinement (mai 2020) revient en force pendant le festival avec cette fois-ci un comité de jury de haut niveau composé d’artistes, de producteurs et de beatmakers nationaux et internationaux. Plusieurs dizaine de rappeurs des quatre coins du pays sont attendus pour ce rendez-vous artistique estival. Le grand vainqueur de cette compétition nationale de Rap décrochera un prix d’une valeur de 10.000,00 dhs.

Mais ce n’est pas tout !

En plus de la compétition, les hiphopeurs du monde entier, quel que soit leur niveau auront l’occasion de découvrir leurs artistes favoris sous un autre angle et de profiter de leurs conseils grâce aux workshops qui seront mis en ligne à partir dès ce mois-ci sur la page officielle du festival @Casablancahiphopfestival (instagram et Facebook).

Casablanca International HipHop Festival est un projet organisé en partenariat avec l’ambassade des États-Unies, l’ambassade France au Maroc, le Centre culturel Dar America, le Goethe Institut et l’institut français de Casablanca.