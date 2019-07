La danseuse Nour surprend ses fans sur Instagram

La danseuse marocaine polémique, “Nour”, vient de publier une photo où elle arbore un nouveau look, sur son compte Instagram. Elle y est en compagnie de l’acteur et producteur britannique, le beau et séduisant Gerard Butler.

Paraissant baigner dans le bonheur, aux côtés de l’interprète qui a campé le rôle du dieu du désert, Seth, dans “Gods of Eypt”, entre autres longs-métrages, “Nour’ n’a tout de même pas cru bon expliquer les circonstances de ce cliché. La danseuse s’est juste contentée de mettre la photo sur un fond de coeur rose.

A rappeler que Gerard Butler est également parmi les stars mondiales polémiques. Surtout après son refus de se rendre en Arabie Saoudite mais ayant effectué, peu après, une visite à Tel Aviv pour y assister à l’avant-première du dernier film où il tient le rôle principal. Comportement qui a indigné son public dans le monde arabe!

