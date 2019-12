La 4e édition de Casamouja a tenu toutes ses promesses (PHOTOS)

La quatrième édition de Casamouja, qui fête le “street art” du 25 septembre au 16 décembre courant à Casablanca, a vu la métropole se parer aux couleurs d’une Afrique plurielle mais unie par la culture, grâce à 24 nouvelles fresques et installations graphiques et 40 ateliers pour enfants.

Organisée par Casablanca Events et Animation, sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, la nouvelle édition de Casamouja By Wecasablanca s’est révélée exceptionnelle à plus d’un titre, en invitant 7 artistes représentant 7 pays africains à se joindre à leurs homologues marocains, faisant de Casablanca un haut lieu de cette expression artistique très prisée chez les jeunes.

Les nouvelles fresques, qui viennent s’ajouter aux “toiles monumentales” apparues lors des trois précédentes éditions, insufflent une dynamique énergisante et vivifiante à la capitale économique du Royaume et offrent à tous les Casablancais le visage d’une Afrique plus que jamais interconnectée à travers les arts et la culture, se sont réjouis les organisateurs de Casamouja au cours d’une conférence de presse, tenue mardi.

A cette occasion, Mohamed Jouahri, directeur général de Casablanca Events et Animation, a mis en avant le rôle esthétique de ces fresques qui améliorent la perception de l’espace public par les résidents de Casablanca, notant qu’il s’agit également d’inscrire plus profondément ce genre artistique dans la culture de la métropole.

Cette année, Casamouja s’est déroulée en 5 temps forts, invitant à chaque fois les street artistes à investir un espace et à faire entrer l’art dans la vie quotidienne des Casaouis.

Le premier acte a pris lieu à l’intersection rue Socrate et rue Ali Benabderrazak, donnant à voir des œuvres pleines de vie réalisées par quatre artistes inspirés par ce quartier qui attire des milliers de sportifs et de supporters tout au long de l’année.

En outre, deux artistes ont imprimé leur marque sur les façades longeant la place Rachidi, une belle façon de rendre l’art accessible à tous les jeunes sportifs venus profiter du skate parc, alors que l’intersection des boulevards Ghandi et Yacoub Mansour offrent aux passants un véritable voyage à travers toute la diversité du continent, grâce aux talents de plusieurs artistes africains.

Le quartier de Salmia est touché pour la première fois par la “Urban Art Wave”. L’intervention des street artistes marocains Dynam, Med, Older et Balr, ainsi que du collectif tunisien ST4 (Yassin et Sadok) matérialise pleinement la volonté de Casablanca Events et Animation de décloisonner l’art et de lui donner droit de cité dans des quartiers où il est peu présent.

Par ailleurs, des artistes confirmés ont dirigé des ateliers d’initiation à l’art du graffiti à des centaines artistes en herbe, âgés de 9 ans et plus, au Centre de soutien éducatifs et culturel pour les jeunes Salmia, où plus de 40 formations ont été prodiguées.

Le phénomène de Casamouja est né de la volonté de faire de la ville Blanche une immense galerie d’art à ciel ouvert et une destination phare du street art international. Une volonté qui est partie intégrante de la démarche d’attractivité Wecasablanca déployée avec grand succès depuis quelques années.

Créée en 2015, la société de développement local (SDL) Casablanca Events et Animation a pour mission d’élaborer et mettre en œuvre la stratégie d’attractivité globale du territoire sur les plans local, régional et international.

Pour ce faire, la SDL déploie des projets structurants, assure la gestion des infrastructures sportives et culturelles qui lui sont confiées et organise des événements d’envergure dans les domaines culturel, sportif et économique.

