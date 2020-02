La 3ème édition du festival “Afrique du Rire” prévue à cette date

Sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI, se tiendra du 6 au 21 février 2020 la 3ème édition du festival « Afrique Du Rire ». Cette nouvelle tournée mettra à l’honneur le pays du Bénin et accueillera ainsi des humoristes internationaux qui fouleront les planches des quatre pays qui accueilleront cette troisième tournée de l’Afrique Du Rire à savoir le Maroc, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Bénin.

Initié par Tahar LAZRAK et co-produit par Reda EL BRADI, l’événement verra la participation de douze artistes venus de différents pays, dont Booder (Maroc), Ahmed Sparrow (Algérie), Sacko Camara (Côte d’Ivoire), Kev Adams (France), Gohou Michel (Côte d’Ivoire), Fabrice Eboué (France), Digbeu Cravate (Côte d’Ivoire), Patson (Côte d’ivoire), Le Magnific (Côte d’Ivoire), Kimenyi Hervé (Rwanda), L’Observateur (Côte d’Ivoire), Redouane Bougheraba (Algérie) et Oualas également maître de cérémonie du festival.

Selon Reda EL Bradi, coproducteur du festival : « Cette 3ème édition de l’Afrique Du Rire s’inscrit dans la continuité des éditions précédentes. A travers des shows époustouflant, les deux premières éditions ont tenu toutes leurs promesses. Les spectateurs ont vécu, le temps du festival, de véritables moments de joie, de convivialité, de communion et de partage. L’événement continuera à mettre en avant les talents de l’humour, émergents ou confirmés, sur des scènes 100 % africaines et qui donneront rendez-vous à un large public pour venir découvrir ces nouveaux shows ».

« Le rire est pour moi la meilleure forme de communion entre les âmes et les êtres, et notre chère Afrique est la terre de la diversité, de la fraternité et de l’avenir de l’humanité. A parcourir l’Afrique, j’ai appris à rire du pire, et à pleurer pour le meilleur. Du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, j’y ai découvert des frères des sœurs, certes différents, mais tellement bons, tellement beaux. Alors il est temps que nous rions tous ensemble pour aussi participer à cette belle aventure humaine de notre temps, celle du développement et de la cohésion entre tous les peuples de notre cher continent.

De Dakar à Kinshasa, d’Abidjan à Ouagadougou, partout je me suis sentie chez moi. L’Afrique est ma maison, ma plus grande source de joie et d’inspiration » : Conclut Tahar Lazrak alias Oualas, initiateur de l’Afrique Du Rire.

Rassembler les comédiens autour d’un événement culturel afin de multiplier les échanges culturels dans le continent africain reste le principal objectif de cet événement. Pour cette troisième édition les organisateurs réitèrent la promesse d’unir par la rire avec 6 spectacles au programme, grands humoristes, talents émergents et bien d’autres surprises qui viennent pimenter chaque édition.

Programme de la tournée Afrique du Rire 2020

6 février : Casablanca

7 février : Tanger

8 février : Rabat

15 février : Cotonou

19 février : Dakar

21 février : Abidjan