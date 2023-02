La 21e édition du FICAM affiche un programme riche (VIDEO)

Organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, par la Fondation Aïcha en partenariat avec l’Institut français de Meknès, la 21e édition du Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès (FICAM®) se tiendra à Meknès du vendredi 3 au mercredi 8 mars 2023 avec, comme à chaque édition, une déclinaison de sa programmation sur 10 jours dans 11 villes du royaume.

Cette 21e édition consacre un focus à l’animation tchèque et à ses grands maîtres avec la volonté continue de l’équipe du FICAM® de mettre à l’honneur les grandes écoles d’animation mondiales, développant ainsi la dimension éducative et cinéphilique du festival, devenu le rendez-vous incontournable de la scène internationale par la présence à Meknès d’invités exceptionnels.

Cette année, et pour la 6e fois, le festival connaitra la présence de Michel Ocelot avec son dernier film « Le Pharaon, le sauvage et la princesse », ainsi que par la présence d’autres sommités du film d’animation international, tel que Kristof Serrand qui donnera la « Leçon de Cinéma » de cette édition. Le FICAM® confirme ainsi d’année en année son positionnement au rang des plus grands festivals d’animation et son ambition de contribuer grandement au développement du cinéma d’animation au Maroc et en Afrique, mettant en œuvre tous les moyens nécessaires pour y contribuer.

Tout d’abord le volet compétitions avec la Compétition Internationale du Court-métrage d’Animation qui reçoit tous les ans plus de 200 courts-métrages de réalisateurs du monde entier et qui décerne plusieurs récompenses. Puis la Compétition Internationale du Long-métrage d’Animation qui met à l’honneur la jeunesse avec le Prix du Jury Junior.

En plus de ces compétitions, une résidence d’écriture (Résidence Francophone d’Écriture du Film d’Animation de Meknès) a été créée en 2016 à l’initiative conjointe de la NEF Animation, de l’Institut français de Meknès et de la Fondation Aïcha. Elle accueille durant un mois des auteurs pour un séjour consacré à l’écriture de leur projet d’animation. Les résidents bénéficient d’une bourse d’écriture et d’un suivi par un coach d’écriture.

Dans le même sillage, le FICAM® continue d’accompagner l’émergence et la vocation des talents marocains dans le domaine du cinéma d’animation à travers 3 grands axes : les Ateliers de Formation destinés aux étudiants, le Forum des Métiers du Film d’Animation marocain et le Grand Prix Aïcha de l’Animation (GPAA).

Ainsi, le volet formation du festival accueillera cette année plus de 100 étudiants qui représentent les écoles d’art et d’audiovisuel au Maroc. Ces étudiants auront aussi l’occasion d’assister au riche programme de la médiation culturelle et auront l’opportunité de rencontrer les professionnels du cinéma d’animation dans le cadre de la seconde édition du Forum des Métiers du Film d’Animation marocain qui rassemblera, vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mars 2023, les professionnels du secteur à l’échelle internationale et nationale dont des studios d’animation marocains en quête de jeunes talents.

Par ailleurs, Le Grand Prix Aïcha® de l’Animation constitue un véritable soutien à la création marocaine. En effet, chaque année, de jeunes talents marocains sont dévoilés grâce au GPAA qui consiste à récompenser le meilleur projet du film d’animation marocain avec 50.000 dirhams permettant au jeune porteur de projet de réaliser son premier court-métrage. Ce prix s’accompagne d’une résidence d’écriture à l’abbaye de Fontevraud et d’ateliers de formation encadrés par des professionnels de renom.