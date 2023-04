Kouz1, de la scène underground à la première place des charts

Kouz1, un jeune artiste marocain de la scène hip-hop, est rapidement devenu une figure majeure de la musique internationale. Depuis 2011, Kouz1 a travaillé dur pour se faire connaître, et en 2018, il a été découvert avec sa toute première chanson populaire, « 8pm ». Depuis lors, Kouz1 a sorti plusieurs autres singles et un premier EP intitulé « Vangogh », qui ont tous attiré l’attention en tant qu’artiste indépendant.

Jeune prodige de la scène hip-hop marocaine qui a rapidement conquis le cœur des auditeurs du monde entier, Kouz1 avec ses singles à succès tels que « Magic » et « Love » est devenu une figure de premier plan dans le monde de la musique internationale. Sa collaboration avec SSC Music a porté ses fruits, et avec l’annonce d’un prochain album, Kouz1 est prêt à faire son entrée sur la scène mondiale de la musique.

En 2022, Kouz1 a rencontré Kania Mohamed, président de SSC Music (Soldat Sergent Chef), aussi artiste sous le nom de Kania.Ainak et directeur artistique. Ce premier contact a conduit à une conversation qui s’est transformée en la signature de Kouz1 avec SSC Music dans l’espoir de devenir un succès international et leur collaboration a rapidement porté ses fruits. « Magic », le premier single international de Kouz1, est devenu un succès au Maroc et a consolidé sa place dans le genre de la musique afro. Avec près de 14 millions de flux de tous les temps sur Spotify, Kouz1 a captivé les auditeurs du monde entier.

Le 13 janvier 2023, Kouz1 a sorti son deuxième EP intitulé « AFROBOY », qui comprend quatre chansons afrobeat mélangées à des vibrations romantiques et à des voix douces qui racontent une histoire d’amour complète. Le premier single de l’EP, « Love » (Amoura), est actuellement la chanson la plus mémorable et en croissance rapide, atteignant 9 millions de streams en seulement deux mois. La chanson est également devenue virale sur TikTok avec 2,2 milliards de vues et 4,3 millions de créations d’utilisateurs et de fans dans des pays tels que l’Algérie, la Tunisie, les États-Unis, l’Allemagne, l’Espagne, le Nigeria et bien d’autres.

Avec l’annonce d’un prochain clip vidéo intitulé « Ana », qui sortira le 29 avril les fans attendent avec impatience de voir ce que Kouz1 a en réserve pour l’avenir.

Kouz1 prépare déjà son entrée sur la scène mondiale de la musique avec son style unique, mélangeant des influences africaines et occidentales pour créer un son qui transcende les frontières géographiques et culturelles.