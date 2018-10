Les Kids United sont à Casablanca

A chaque fois qu’ils sont en concert au Maroc, les Kids United font fureur. Cette fois-ci, ils viennent présenter en avant première leur dernier show : un spectacle où les anciens passent le flambeau à la nouvelle génération.

Plus qu’une simple aventure musicale réunissant sur la même scène 5 prodiges de la chanson âgés de 10 à 15 ans, les Kids United est un projet qui évolue.

Et pour présenter leur nouveau spectacle, ils ont choisi le Maroc. Le 12 octobre 2018, la salle couverte du Complexe Mohammed V de Casablanca accueillera donc ce nouveau concert Kids United and Friends. Plus frais et plus riche, ce spectacle organisé par Blanca Events promet de belles surprises aux fans du groupe. Ils découvriront notamment les deux nouveaux membres des Kids United : Ilyana (13ans) et Dylan ( 14 ans) qui remplacent Nilusi partie entamer une carrière en solo et Esteban. Ils rejoignent les anciens membres du groupe Erza (12ans), Gloria (10 ans) et Gabriel (15 ans).

Venus d’horizons différents et unis par la passion pour la musique et le chant, les enfants de Kids United représentent la diversité culturelle de la France mais aussi celle de la chanson internationale actuelle.

Les artistes viendront dévoiler ainsi leurs derniers titres et chanter le meilleur de leurs albums. On se rappelle tous du dernier « Forever United », classé numéro un des ventes en France.

A chaque sortie, ces jeunes chanteurs célèbrent la paix et l’espoir. Au-delà de la musique, Kids United a toujours affiché un engagement social et humanitaire, notamment pour les enfants. Une partie des profits du groupe est reversée à l’Unicef.

Nos « Kids » ont rapidement su toucher le public avec le titre « On écrit sur les murs » dont le clip a atteint plus de 222 millions de vues sur YouTube.

Aujourd’hui, le groupe Kids United cumule plus de 1 700 000 albums vendus, le volume 1 s’étant écoulé à 800 000 exemplaires et le volume 2 à 550 000 exemplaires. Le dernier volume « Forever United » s’est vendu a plus de 340 000 exemplaires.

Des chiffres considérables qui permettent aux Kids d’avoir 2 albums parmi les 4 meilleures ventes de l’année 2016 aux côtés de Renaud et de Céline Dion.

Les enfants de Kids United ne sont pas seulement d’incroyables interprètes, ils sont de véritables entertainers !

Leur tournée des Zéniths se joue à guichet fermé dans plus de 50 villes de France (100 à travers le monde). Le concert à l’Accor Hotels Arena, le 17 décembre dernier, a été retransmis en direct à la télévision, avec plus de 6 artistes invités.

Rendez-vous le 12 octobre au Complexe Mohammed V de Casablanca !