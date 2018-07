Karma: le long métrage de Khaled Youssef dans les salles de cinéma

Après le succès du film Road To Kaboul (2 ans et demi à l’affiche), du film Dallas N°1 du box office de l’année 2016 et du film Lahnech, N°1 du box office de l’année 2017 et 2018, CANAL 4 a le plaisir d’annoncer la distribution nationale du nouveau film KARMA du réalisateur égyptien Khaled Youssef.

La sortie nationale du long métrage est prévue dans les salles à Casablanca, Marrakech, Rabat, Tanger, Tétouan et Fès, à partir du mercredi 4 juillet.

«KARMA» est un film du réalisateur égyptien Khaled Youssef. Formé par le célèbre réalisateur égyptien Yousssef Chahine, Khaled Youssef écrit avec lui le scénario de plusieurs de ses films. En 2000, il passe à la réalisation avec son premier long métrage Al Assifa, qui obtient deux prix en Égypte : Prix du meilleur film arabe et Pyramide d’argent au Festival international du film du Caire.

En 2007, il coréalise avec Chahine Le Chaos (Heya fawda), pamphlet sur la société égyptienne. En décembre de la même année, il sort en Égypte son film Hina may’sara (Jusqu’à nouvel avis). Le film Karma est son huitième long métrage.

Interprété par les acteurs Amr Saad, Zeina, Ghada Abdelrazek, Khalid El Sawi, Maged El Masri et Dalal Abdelaziz, Karma relate l’histoire de deux hommes. Chacun rêve de l’autre et à travers ces rêves on apprend à connaître leurs vies en détail :

Le premier est Adham Al Masry, un magnat des affaires qui malgré sa richesse mène une vie misérable.

Le second est Watani Mina Abdel Malak, un chômeur du sud de l’Egypte qui mène aussi une vie misérable.

Au terme d’aventures inouïes et drôles, les deux protagonistes échangent les lieux dans un décalage où les frontières entre le rêve et la réalité sont floues, de sorte qu’il n’est pas clair si cela s’est produit dans la vie réelle ou si chacun d’eux a usurpé l’autre dans sa propre imagination.

Fiche technique:

Titre : Karma

Genre : Fantaisie Tragi-Comique

Durée : 2h15 min

Pays : Egypte

Langue : Arabe

Réalisateur : Khalid Youssef

Scénariste : Khalid Youssef

Interprètes : > Personnages :

Amr Saad >Adham al-Masry/ Watani Mina

Ghada Abdelrazek >Nahla

Zeina >Medina

Khalid El Sawi >Dr. Yassin

Sara al-Tunsi > Jailan

Maged al-Masri > Nadim

Dalal Abdel Aziz >Nargis

Wafaa Amer > Fatma

Magdi Kamel > Selim

Ehab Fahmi > Ahmed

Moustafa Darwish > Ramzi

Hassan Harb > Hassan

Sara Nakhla >Nada

Perla > Karma

Youssef al-Husseini > Police Officer

Khaled Teleima > Priest

Omar Zahran > Senior Security Officer