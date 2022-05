Jazzablanca Festival: la programmation de la 15e édition

Jazzablanca célèbre son retour en dévoilant une programmation plus intense que jamais. De grands noms de la scène nationale et internationale promettent des concerts d’exception : Ibrahim Maalouf, Gilberto Gil, Asaf Avidan, Ben Harper & The Innocent Criminals, Erik Truffaz feat Hamid El Kasri, Mulatu Astatke, Majid Bekkas, Seun Kuti, Oum ou encore Natasha Atlas.

Le festival s’installe désormais à Anfa Park pour offrir au public l’ambiance festive et conviviale qui fait la marque de fabrique de Jazzablanca.

Après deux ans d’absence liés à la pandémie, la reprise de Jazzablanca est un gage de résilience. Celle-ci confirme l’attachement du festival au public qui n’a cessé de l’accompagner et de s’agrandir au fil des années. Cette continuité a été possible grâce au soutien indéfectible de la Fondation BMCI, et de l’Agence d’Urbanisation et de Développement d’Anfa (AUDA), filiale du Groupe CDG, que le festival remercie vivement.

Le savoir-faire de l’agence Seven PM, producteur exécutif de Jazzablanca, a également facilité la reprise du festival, avec des équipes réactives, un réseau de professionnels et des liens solides auprès des artistes.

Cette effervescence est aussi le fruit de l’ambiance unique que Jazzablanca et les festivaliers ont su créer : plus que des concerts et têtes d’affiche de renom, chaque édition est un lieu d’échange, de rencontres et de convivialité.

La 15ème, qui aura lieu du 1er au 3 juillet, ne dérogera pas à la règle.

Nouvel espace, même esprit :

Après 7 premières années au Mégarama Casablanca et 7 ans passés à l’Hippodrome Casa-Anfa, Jazzablanca s’installe désormais à Anfa Park.

L’affluence croissante qu’a connu le festival, ainsi que la confirmation d’un large public aussi mixte que fidèle, ne peut que pousser le festival à se réinventer. Dans ce sens, Jazzablanca tient à remercier la SOREC pour son accompagnement durant les précédentes éditions. L’hippodrome Casa-Anfa a aussi permis au festival de prendre l’ampleur qu’il connaît aujourd’hui.

Toujours aussi attaché à son ADN, le concept et l’esprit de Jazzablanca évoluent pour offrir une expérience authentique. Anfa Park sera en partie privatisé autour d’une atmosphère particulière : ce bel espace verdoyant s’harmonise avec l’ambiance estivale et chaleureuse à laquelle Jazzablanca est profondément attaché. L’idéal pour profiter des belles soirées d’été, tout en musique.

Le Village, cœur battant du festival, accueillera les concerts dans un cadre rénové. Il proposera de nouvelles animations, avec un ensemble de créateurs et de restaurateurs.

Les artistes conviés à cette 15ème édition se produiront sur deux scènes :

La scène du Village, rebaptisée Scène 21 , en hommage à la piste d’atterrissage de l’ancien aéroport Casa-Anfa, qui était marquée par le chiffre 21.

La scène Casa Anfa accueillera chaque soir les têtes d’affiche de cette édition. En plein air, elle proposera des performances inédites avec des places exclusivement debout, s’accordant ainsi avec l’ambiance festivalière estivale.

Autre nouveauté : l’ancien espace Jazz Club devient “Les terrasses de Casa Anfa”, promettant une expérience musicale unique, avec une imprenable vue sur la scène Casa Anfa.

Le line-up 2022

Élaboré avec passion et toujours dans le but d’offrir une belle expérience « live » aux festivaliers, le programme de Jazzablanca Festival promet d’inoubliables moments de partage. Outre leur renommée internationale, les artistes conviés cette année feront vibrer les jardins d’Anfa Park à travers leurs talents inouïs de musiciens et d’instrumentistes.

Avec 12 concerts au total, chaque soirée se veut un voyage singulier à travers les continents et les genres musicaux.

Sur la scène Casa Anfa, le public aura rendez-vous avec 6 grands noms de la scène nationale et internationale :

Cette 15ème édition s’ouvrira sur une collaboration inédite, résultant d’une résidence artistique organisée par Jazzablanca. Vendredi 1er juillet, les prodigieux musiciens Erik Truffaz et le Maâlem Hamid El Kasri seront regroupés sur scène pour la première fois. Leur concert promet une fusion inédite, qui mêlera les rythmes jazz-électro de l’un, et le timbre puissant de la voix et du guembri de l’autre.

La scène Casa Anfa accueillera ensuite le trompettiste et compositeur Ibrahim Maalouf. L’artiste entame une tournée internationale qui marque son retour après une longue absence des scènes. Les Jazzablancais feront partie des privilégiés qui auront l’occasion de découvrir en avant-première son nouvel opus “Capacity To Love”, dont la sortie officielle est prévue pour septembre 2022.

Samedi 2 juillet, c’est Gilberto Gil, sommité de la fusion du jazz et de la musique latine, qui viendra égayer la soirée avec un répertoire faisant partie de la vie et de l’histoire du Brésil. Du haut de ses 78 ans, ce ​​recordman d’enregistrements discographiques ; plus de 70 albums à son actif ; continue d’osciller entre la guitare et l’accordéon, et de transmettre à travers sa musique des messages engagés.

Le même soir, le public aura rendez-vous avec le compositeur, guitariste et chanteur israélien, Asaf Avidan qui se produira pour la première fois au Maroc. Connu par un timbre aigu singulier, ce bluesman folkeux a 7 albums à son actif et une dizaine de tournées internationales. Il conquit le public avec ses balades à la guitare comme au piano. Pour son concert à Jazzablanca, l’artiste présentera son dernier opus “Anagnorisis”, aux influences hip-hop et gospel.

Dimanche 3 juillet, un vent de fraîcheur soufflera sur Anfa Park avec le retour de Oum. Devenue une figure incontournable de la scène marocaine, elle présentera pour la première fois au Maroc son album “Daba”. Avec des titres comme “Temma”, “Mezzinellil” et “Sadak”, cet opus est un hymne puissant à l’humanisme, le féminisme et la spiritualité que prône cette artiste accomplie.

Le concert de clôture de la 15ème édition de Jazzablanca promet d’être mémorable avec la star internationale Ben Harper et son groupe The Innocent Criminals. Guitariste hors pair, le chanteur américain célèbre ses vingt-huit ans de carrière. Naviguant à l’origine dans un folk-blues souvent militant, Ben Harper a développé ses influences rock, reggae ou gospel au gré de ses 16 albums. Avec 4 Grammy Awards à son actif, l’artiste revient avec The Innocent Criminals pour offrir un concert festif dans une énergie joyeuse.

Sur la Scène 21 (scène du Village), l’ambiance sera tantôt décontractée, tantôt festive. Jazzablanca accorde cette année une place particulière aux artistes marocains et africains. La Scène 21 proposera une multitude de sonorités alliant jazz, afrobeat, blues, jazz-électro et des fusions latines et gnaouies.

Vendredi 1er juillet, la formation marocaine Bab L’Bluz ouvrira le bal en interprétant “Nayda !”, premier album de ce groupe mené par la superbe voix de Yousra Mansour. Le répertoire de Bab L’Bluz forme une somptueuse fusion entre rock psychédélique, blues, et traditions gnaouies.

Le père du jazz éthiopien Mulatu Astatke reprendra par la suite le flambeau, et revisitera les plus célèbres titres de sa discographie. Parmi eux, son grandiose album “Mulatu of Ethiopia” qui cristallise l’essence son originalité éthio-jazz, sorti en 1972, et ré-enregistré en 2017.

Samedi 2 juillet, c’est Natacha Atlas qui enchantera la Scène 21 de sa voix à la fois grave et suave. La chanteuse belge d’origine égypto-anglaise présentera son album “Strange Days”, ainsi que des extraits de son dernier EP “The Inner & The Outer”, où se mêlent des percussions orientales à des airs électro-jazzy.

Seun Kuti & Egypt 80, digne héritier du musicien révolté qu’a été son père – la légende nigérienne Fela Kuti – prendra le relais sur des rythmes d’Afrobeat, pour un concert qui porte le goût de la révolution.

Dimanche 3 juillet, place au trio lyonnais EYM. E pour le pianiste Elie Dufour, Y pour le contrebassiste Yann Phayphet, et M pour le batteur Marc Michel. Ensemble, ils offriront un voyage imprégné d’une essence jazzy, que le trio fusionne aux sonorités des musiques locales des pays où il se produit.

L’african gnaoua blues s’invitera aussi à Anfa Park avec l’incontournable Maâlem Majid Bekkas. Il présentera son album “Joudour”, un projet inédit réalisé pendant le confinement, où le Bekkas donne à découvrir de puissants instruments africains méconnus.

Les nombreuses nouveautés que propose Jazzablanca cette année – Sa programmation musicale toujours plus époustouflante ; et son installation à Anfa Park- viennent renforcer le positionnement du festival comme le rendez-vous incontournable de la ville blanche.

Grâce au soutien du public et de ses partenaires, Jazzablanca Festival continue son évolution pour être à la hauteur du niveau d’engagement que méritent les festivaliers.

Rendez-vous du 1er au 3 juillet à Anfa Park !

Nous avons hâte de vous accueillir à cette 15ème édition, plus intense que jamais !

www.jazzablanca.com