Jazzablanca 2020: un concept unique dans une ambiance exceptionnelle

Du 11 au 14 juin 2020, Jazzablanca sera de retour pour sa quinzième édition. Le festival ouvrira la saison des festivals d’été avec son concept unique, fidèle à la musique live, aux découvertes musicales, à la joie de la mixité et l’échange culturel.

Festival singulier et en constante évolution, Jazzablanca propose à chaque édition un concept unique et une ambiance exceptionnelle : un mix de scènes en plein air, avec une multitude de concerts chaque soir, des espaces dédiés à la formation et à l’échange, des stands de restauration et des activités pour petits et grands.

En 2019, le festival a réuni près de 79.000 festivaliers et a proposé plus de 58 concerts aux rythmes du jazz, de la soul, du funk, du groove, du rock et des musiques électroniques !

Accessible à toute la population, grâce notamment à sa scène gratuite, Jazzablanca offre aux Casablancais l’occasion de découvrir des artistes et des cultures du monde entier. Ainsi, 80% des festivaliers ont un accès gratuit à travers la Scène BMCI.

Si le jazz reste le fil conducteur historique de Jazzablanca, une large place est faîte chaque année aux musiques actuelles et surtout aux découvertes. Les festivaliers peuvent ainsi découvrir de nouveaux artistes aux côtés des têtes d’affiche internationales, qui se produisent souvent pour la première fois au Maroc, voire en Afrique.

Dans ce sens, Jazzablanca réitère pour la cinquième année l’appel à candidature destiné aux artistes marocains ou résidents au Maroc. Le festival poursuit ainsi sa démarche de promotion, de diffusion et de mise en valeur des artistes émergents de la scène marocaine.

En 2019, 15 groupes de musiciens ont été sélectionnés et se sont produit en premières parties des scènes Village et BMCI.

L’inscription est gratuite et ouverte à toutes les formations musicales déjà établies. Toutes les formes de musiques actuelles sont concernées. (cf : voir liste des styles de musique sur le formulaire).

Les candidats devront être en mesure de proposer au moins trois compositions originales et une prestation scénique d’au moins une heure.

La date limite d’envoi des candidatures est le dimanche 22 mars 2020 à minuit.

Dossier de candidature à remplir ici : https://www.jazzablanca.com/candidature2020