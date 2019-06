Jamel Debbouze surprend ses fans

Jamal Debbouze a pris une décision qui risque de déplaire à ses fans. Le fondateur du Marrakech du Rire a annoncé, lors d’un passage dans l’émission “Laissez-vous tenter” diffusée sur RTL, qu’il compte “faire une pause” dans sa carrière d’humoriste.

Le comédien franco-marocain a expliqué qu’il avait besoin de repos pour se refaire une santé. “Pour que je puisse continuer à prendre du plaisir, il faut aussi que je ménage ma monture. J’arrêterai en décembre et je sais que je ne remonterai pas sur scène avant des années, ça, j’en suis certain. Il va falloir que je me régénère d’une certaine manière”, a-t-il indiqué.

Et d’ajouter: “Si tu me demandes ce que j’ai envie de faire là, aujourd’hui : rien, absolument plus rien. J’ai beaucoup, beaucoup, beaucoup donné et aujourd’hui, j’ai envie de prendre. Si je veux pouvoir surprendre, il faut que je me surprenne moi-même et la meilleure manière, c’est d’être en jachère. Laisser le corps et l’esprit se reposer pour aller chercher des choses neuves ou en tout cas, intéressantes”.

Toutefois, Jamel aura un programme chargé. Il produira la dixième saison du Jamel Comedy Club qui démarrera en septembre. Jamel doublera également la voix de Ducky dans Toy Story 4, qui sortira à la fin du mois de juin.

