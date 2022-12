J-3 avant “Stars in The Place” : Un méga-show et animations d’exception

– Rendez-vous, le jeudi 29 décembre 2022, pour un show inédit, à la place Jemaa El Fna, de Marrakech

– Grand concert porté par la star mondiale Gims et organisé par Lamalif Group

– Un village d’animation premium

Les préparatifs vont bon train pour la tenue du méga-concert Stars in The Place (SIP), le jeudi 29 décembre 2022, à la place mythique Jemaa El Fna, de Marrakech : Dadju, Nej, Naps, Rym, Linh, Eva, Grini, Camélia Jordana… les artistes conviés, par le cofondateur de « Stars in The place », la star mondiale Gims, donneront un show inédit.

Soutenu par Lamalif Group, Stars in the Place est organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Offert au grand public, la raison d’être de cet événement culturel est de célébrer les valeurs de paix, de dialogue et de tolérance du Royaume du Maroc.

Grande nouveauté de l’édition 2022, l’aménagement d’un village d’animation premium. Etalé sur un tapis rouge, ledit village est une reproduction de la place Jemaa El Fna, cœur battant de la cité ocre. Au menu, des espaces et des animations pour honorer la culture marocaine dans toute sa richesse et diversité, à commencer par la Halqa, le folklore musical et l’art de la gastronomie.

Le village premium Stars in the Place met également en avant les créateurs marocains. Sans oublier les espaces dédiés aux sponsors, partenaires et médias.

« L’édition 2022 de Stars in The Place est celle de la maturité et de la consolidation des acquis. Le méga-show reste l’ADN de cet événement international de grande envergure. Dans le cadre du développement, le comité d’organisation a mis en place pour cette édition un village premium pour enrichir l’expérience culturelle du public, tout en célébrant la richesse de la culture marocaine », a déclaré Houda El Khatib, directrice exécutive au sein du comité d’organisation de Stars in The Place.