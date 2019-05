Inédit: Marrakech abrite un Festival de Yoga

Du 21 au 23 juin 2019, EPIC Yoga Festival sera le rendez-vous yoga et culture immanquable de l’été. L’événement exceptionnel réunit, à travers cinq rassemblements transcendantaux inédits, tout ce qui stimule nos émotions et notre imagination. Ces Master-classes Yoga Fusion géantes guidées par des professeurs internationaux seront accompagnées par des musiciens traditionnels locaux, des Djs modernes, des artistes et des performances engagés pour le développement de l’Afrique par le biais du yoga et des arts… EPIC Yoga Festival est l’union réussie

et égaillée du yoga, de la musique et de l’art en faveur du développement social en Afrique.

Puisque le vendredi 21 juin 2019 est la journée Internationale du yoga et la journée de lancement du festival EPIC yoga, le studio Om Yoga, situé au coeur de l’hôtel Mövenpick de Marrakech, ouvre ses portes à tous, de 10h à 17h sur réservation. L’occasion rêvée de découvrir, ou de se perfectionner à quelques-uns des cours de yoga les plus innovants et les plus tendances du moment dans une ambiance détendue et dans un lieu à la délicatesse incontestée.

Au coeur de EPIC Yoga Festival se trouvent 5 rencontres transcendantes et expérimentales d’une durée de 2 à 3 heures, organisées en plein air sur les grandes étendues verdoyantes du terrain de golf El Maaden et dans la Salle Royale du Palais des Congrès de Marrakech.

Chaque Master-classe est le résultat d’une direction artistique pointue, mêlant des professeurs de yoga internationaux à une sélection éclectique de musiciens d’hier et d’aujourd’hui allant des gnawas aux DJs, en passant par chanteurs et percussionnistes.

Ces Master-classes aux allures de performances hors du commun, sont avant tout des expériences multi-sensorielles uniques. Une invitation au voyage renforcée par différents dispositifs sensoriels comme la vidéo, les peintures tribales, le jeux avec le feu, et bien d’autres surprises artistiques télécommandées par un partenariat avec le MACAAL.

EPIC Yoga Festival, soutient Africa Yoga Project et Project Soar Morocco, deux associations qui oeuvrent pour l’éducation en Afrique, tout en lançant des projets pilotes qui bénéficient à des milliers de personnes au sein des communautés africaines les plus démunies. Une master-conférence précédera la master-classe Open-Heart le samedi après-midi au Palais des Congrès de Marrakech. Les projets soutenus pourront alors présenter leur histoire, leurs résultats et introduiront une discussion sur le développement en Afrique par le biais du yoga et des arts. 10% des profits issus de la vente des billets du festival seront reversés à ces deux causes.

EPIC Yoga est bien plus qu’un festival, c’est un véritable mouvement où chaque participant est invité à se tourner vers l’autre dans l’objectif d’inspirer les citoyens du monde à s’engager pour un changement social profond. Suite au festival, les Master-classes Yoga Fusion s’exporteront à travers une tournée mondiale illustrant la possibilité de changer des vies avec le yoga, de partir à la découverte d’un continent à travers les arts et de renforcer les dialogues entre l’Afrique et le reste du monde.

Le mouvement EPIC veut favoriser l’épanouissement collectif par le partage des idées, de connaissances et des rapports humains.

