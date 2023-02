Pour sa première édition, le ton est donné. Afin de célébrer la littérature africaine et ses auteurs, le FLAM devient le trait d’union incontournable entre les écrivains, les penseurs, les éditeurs et les lecteurs du continent. Tout au long du programme, débats, lectures et rencontres autour de thématiques sensées nous rapprocher, dévoiler nos cultures et nos traditions. Détails.