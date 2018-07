IFM: La Nuit Électronique est de retour à Rabat et Casablanca

Rendez-vous incontournable de la Saison culturelle France-Maroc de l’Institut français, la Nuit Électronique revient pour une 4ème édition.

Cette soirée dédiée à la musique électronique reçoit depuis 2015 des DJs renommés des scènes électroniques françaises et marocaines dans des lieux emblématiques. Cette année, la Nuit électronique prend ses quartiers au Cinéma Renaissance à Rabat et au stade Mohammed V à Casablanca, avec toujours le même objectif de rendre accessible les musiques électroniques dans toute leur diversité. Une nouvelle occasion pour les passionnés et les amateurs de se réunir autour des platines au rythme de sons pointus et de partager la piste de danse.

En 2018, cet événement présente un line-up exceptionnel et inédit. Le temps d’une nuit, le public est invité à découvrir les sons du jeune prince français de l’électro Thylacine qui jouera pour la première fois au Maroc. Les artistes Rayane Kara et Youness Atbane livreront une performance sonore et visuelle tout juste sortie de leur résidence électronique, un nouveau programme lancé par l’Institut français du Maroc. Pour clôturer la Nuit en beauté, l’étoile de la musique arabe contemporaine GLITTER proposera des sons électro-chaâbi à Rabat, et l’artiste montante de la scène alternative marocaine Yasmean offrira un set énergique à Casablanca.

L’Institut français du Maroc a choisi le spécialiste mondial du son Funktion-One pour garantir la meilleure sonorisation et faire de cette Nuit Électronique une vraie expérience musicale.

Dates:

Rabat : jeudi 12 juillet de 21h à 1h au Cinéma Renaissance – Tarif unique : 50 dhs

Casablanca : vendredi 13 juillet de 21h à 1h au stade Mohammed V – Entrée libre