Grands concerts de Rabat: quelque 520.000 festivaliers en trois jours

Les grands concerts de la ville de Rabat, qui ont pris fin samedi, ont attiré environ 520.000 spectateurs, a indiqué ce lundi le ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication.

« De grands artistes se sont illustrés trois jours durant sur la scène OLM Souissi, en présence de 520.000 personnes », précise le ministère dans un communiqué.

La cérémonie de clôture, qui a battu un record d’affluence, a attiré environ 200.000 personnes venues assister au concert animé par la légende malienne Salif Keïta, la diva marocaine Samira Saïd, ainsi que le groupe Fnaïre et l’Artiste, selon la même source.

Cette grande affluence du public a permis de renouer avec l’ambiance culturelle d’avant-pandémie, contribuant ainsi à la relance de l’industrie culturelle et à la dynamique économique, fait observer la même source.

L’organisation des grands concerts de Rabat s’inscrit dans le cadre de la célébration de Rabat en tant que capitale de la culture africaine, sous le Haut patronage du roi Mohammed VI.

Le programme des festivités de « Rabat, capitale de la culture africaine » est étalé sur une année entière (juin 2022 – mai 2023) et comprend des activités couvrant divers domaines de la créativité et des arts. Plusieurs de ces activités sont organisées dans des espaces historiques, places publiques et quartiers de la ville de Rabat, avec la participation de représentants de la société civile et des institutions publiques concernées par la chose culturelle.