Un grand dessinateur à Casablanca

De fait, chaque dessin comporte sa part d’énigme. Si les références à la mythologie et aux contes sont nombreuses, la force graphique de ce travail réside surtout dans l’appropriation de signes qui lui sont spécifiques : des figures géométriques apparaissent dans le cadre comme autant de hiéroglyphes indéchiffrables, des lignes ou des courbes sont tracées entre les personnages comme autant de tentatives de relier ce qui reste par essence séparé. Les personnages sont parfois distordus, quand leur morphologie n’est pas simplement esquissée à l’aide de simples pointillés. L’inachèvement et une certaine féérie, non dépourvue parfois de cette « inquiétante étrangeté » dont parlait Freud, semblent être la règle d’un univers décidément indécidable.

