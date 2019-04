Game Of Thrones: la saison 8 était très attendue au Maroc (VIDEO)

C’est le grand jour pour les fans de la série Game of Thrones dans 186 pays, dont le Maroc. John Snow, Arya Stark, Daenerys Targaryen, Cersei, Jaimie, Tyrion Lannister ou encore le Roi de la nuit sont enfin de retour pour la 8ème et dernière saison de la série. Le premier épisode a été diffusé dans les premières heures de ce lundi, au grand bonheur des passionnés de la saga médiévale après presque 20 mois d’attente.

Quelques jours avant le lancement, plusieurs fans au Maroc ont demandé l’organisation, dans des cafés, salles, ou autres, de projections pour regarder les six derniers épisodes de la série qui a marqué l’histoire. D’autres ont même appelé le Megarama, à Casablanca, à programmer la saison 8 de Game Of Thrones et permettre ainsi aux passionnés de se rassembler pour savourer la guerre qui sera menée contre les Marcheurs blancs.

Depuis 2011, cette série où inceste, meurtre et nudité ne font qu’un a marqué les esprits dès la première saison. C’est que les producteurs prennent un malin plaisir à tuer les personnages auxquels les fans s’attachaient.

Selon Variety, un budget de 15 millions de dollars a été alloué à chaque épisode de cette dernière saison, soit 90 millions pour les six. Elle s’annonce en effet comme la plus chère de l’histoire des séries et chacun des cinq principaux acteurs touchent plus de 1,1 million de dollars par épisode.

Si Game Of Thrones est la série la plus récompensée des Emmy awards (38 prix), elle rapporte pas moins d’un milliard de dollars par an à HBO. Rien que ça !

N.M.