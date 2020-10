From Startupper to Cancer Fighter, l’autobiographie d’un jeune entrepreneur marocain

Hamza Aboulfeth, jeune serial entrepreneur marocain, publie son premier livre, une autobiographie intitulée « From Startupper to Cancer Fighter ».

Entre les lignes du récit de sa vie, cet homme d’affaires raconte comment il a fondé sa première entreprise – qui continue de prospérer aujourd’hui – à l’âge de 17 ans. Il met l’accent sur la manière dont son intrépidité et sa détermination à poursuivre ses rêves contre tout obstacle ont façonné son parcours, commençant par son début en tant que hacker, son abandon scolaire, à sa réussite dans le monde professionnel. Aujourd’hui, il est le cerveau derrière plusieurs projets reconnus et à énorme succès.

Entrepreneur agile, amateur de cuisine, grand voyageur, survivant du cancer et citoyen engagé, Aboulfeth a toujours concilié le succès avec son engagement envers l’éthique de l’entrepreneuriat, ce qui lui a permis de dépasser toutes les attentes et d’accomplir des réalisations imprévues. Le fondateur de Genious Communications, Sushi Express, SmartVPN et Food on Demand partage avec franchise les aventures, les défis, les déceptions et les succès qui ont marqué sa vie personnelle et professionnelle dans ce récit spirituel et sincère de 280 pages qui emporte les lecteurs d’un monde à l’autre, de Marrakech à Paris et de Burning Man à la Mecque.

À seulement 34 ans, Hamza Aboulfeth a décidé d’écrire sa propre autobiographie pour partager son parcours inhabituel et dynamique, passant d’un « enfant turbulent » qui détestait l’école, à un entrepreneur de haut calibre qui a réussi son parcours professionnel et qui gère aujourd’hui plusieurs entreprises dans différents domaines, alliant technologies et restauration. Avec émerveillement, optimisme et surtout un grand charisme, il raconte les hauts et les bas de sa vie, y compris un malheureux diagnostic de cancer qui a bouleversé ses cartes avant l’âge de 30 ans, dans un récit qui ne manquera pas d’inspirer les lecteurs en quête de motivation, de courage et surtout leur propre voie dans la vie.

À propos de cette aventure autobiographique, Aboulfeth a expliqué : « ces 3 mois ont été très chargés pour moi, j’ai dû travailler des journées entières sans me permettre une pause, week-ends compris. Je commençais à 8h du matin et je n’arrêtais jusqu’à minuit souvent. Je n’avais qu’un seul et unique objectif en tête : donner vie à ce livre”.

Concernant la possibilité d’écrire un autre livre, Aboulfeth a déclaré : « Écrire son autobiographie à 34 ans est certainement inhabituel, mais comme on dit, personne ne sait de quoi demain est fait. Si je suis toujours en vie à 68 ans, peut-être que j’écrirai une 2ème autobiographie qui résumerait la 2ème saison de ma vie. ».

À propos de son choix d’écrire le livre en anglais, qui est sa troisième langue, Hamza a ajouté : « J’ai fait le choix de l’écrire en anglais… car je souhaite partager l’expérience d’un entrepreneur marocain au-delà des frontières. Les versions française et arabe seront disponibles à partir de l’année prochaine ».

« From Startupper to Cancer Fighter » est disponible sur Amazon. L’autobiographie est aussi sur le site de l’auteur www.Aboulfeth.com ainsi que dans plusieurs librairies du Royaume.