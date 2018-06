French Montana met le feu à Mawazine (VIDEO)

Le rappeur américano-marocain Karim Kharbouch alias French Montana, a enflammé samedi le public de l’OLM Souissi.

La star internationale a illuminé la scène, à l’occasion de la 17e édition du festival Mawazine, en interprétant ses plus grands hits; “No shopping” sorti en collaboration avec le célèbre chanteur Drake, “Don’t panic”, “Welcome to the party” produit pour la bande originale du film américain Deadpool 2, “All the way up” ou encore “Pop that”.

Le natif de Casablanca a également interprété son très célèbre titre “Unforgettable”, sorti en collaboration avec le chanteur et rappeur américain Sawae Lee, ainsi que son tube “Famous”, dont le clip a été tourné à Chefchaouen.

Un show qui a été très apprécié par le public. Conquis, certains spectateurs ont tenu à exprimer leur satisfaction au micro de Le Site Info. Revivez les moments forts du concert de celui que l’on surnomme le “roi des featurings” au festival Mawazine.

S.L.