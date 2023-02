FLAM : une libraire partage son amour pour la littérature africaine (VIDEO)

Depuis 14 ans, Stéphanie Gaou dirige une librairie à Tanger. Aux Insolites, les gens peuvent explorer, découvrir et partager leur amour pour la lecture. Et parce qu’elle croit fermement que la littérature est un puissant outil pour sensibiliser les gens à la culture et aux traditions d’un pays, elle n’a pas hésité à déplacer ses livres jusqu’à Marrakech pendant le FLAM. Une belle façon de démontrer son engagement envers la promotion de la littérature africaine et de la culture du continent.