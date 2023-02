FLAM : l’entretien philosophique avec Rodney Saint Éloi (VIDEO)

Il est écrivain, poète et éditeur, il est haïtien et il a survécu au tremblement de terre de 2010. Rodney Saint-Éloi vit a Montréal où il partage son temps entre écriture et conférences. Membre de l’Académie des lettres du Québec, il est l’auteur d’une quinzaine de livres de poèmes, d’essais et de récits.

Quand il s’exprime, ses propos ont une portée philosophique qui peuvent susciter la réflexion et la remise en question. Il a un talent pour dépeindre les concepts complexes de manière simple et accessible, tout en gardant une profondeur intellectuelle.

Ses paroles ont souvent un impact sur ceux qui l’écoutent, les poussant à réfléchir à des sujets importants de manière critique et consciente.