FLAM : Déclarations de Mahi Binebine et Younes Ajarraï (VIDEO)

À l’issue du Festival du Livre Africain de Marrakech, Mahi Bibebine, fondateur du FLAM et Younes Ajarraï, directeur du festival se sont exprimés à propos de cet événement qui a pris fin le 12 février 2023.

Mahi n’a pas caché sa joie quant à la réussite de cette manifestation. Il a également mis l’accent sur l’importance d’avoir reçu des grands artistes et plasticiens du continent. Quant à Younes Ajarraï, il a souligné les moments forts de cette manifestation et l’engagement des auteurs qui ont contribué à la stimulation des imaginaires et au développement intellectuel des étudiants.

Ensemble, Mahi Bibebine et Younes Ajarraï ont fait un plaidoyer passionné pour la promotion de la culture et de la littérature africaines à travers le FLAM. En effet, le festival a joué un rôle important dans la promotion de la diversité culturelle en Afrique et dans la mise en valeur des talents littéraires locaux.