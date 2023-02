FLAM : Conversation avec Mehdi Alioua (VIDEO)

Dans le cadre du FLAM, nous avons également rencontré le sociologue marocain, Mehdi Alioua. Ensemble, nous avons évoqué les défis sociaux auxquels l’Afrique doit faire face aujourd’hui. Nous avons abordé la différence entre tradition et culture et la perspective d’un avenir sans frontières. Avec son expertise et sa compréhension approfondie des questions sociales, cet entretien s’est avéré riche en insights et en perspectives.

Par Khadija Dinia / Les éco.