FICAM: un week-end exceptionnel à Meknès (PHOTOS)

Week-end exceptionnel à Meknès pour cette 20ème édition du Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès. Ce deuxième jour du festival démarre dès 9h avec une présentation des projets des cinq auteurs retenus dans le cadre de la 7ème Résidence francophone d’écriture pour le film d’animation. Jean Regnaud, scénariste et encadrant de cette résidence était également présent à cette rencontre.

La rencontre a été suivie du Making of de Les enfants de la mer et de La chance sourit à Madame Nikuko du réalisateur Japonais Ayumu Watanabe qui fait partie de l’élite japonaise et mondiale du film d’animation. Accompagné d’Ilan Nguyen, historien français du film d’animation qui a assuré la modération et la traduction, Ayumu Watanabe est revenu sur les différentes étapes de fabrication de ses deux longs-métrages. Rappelons que La chance sourit à Mme Nikuko sera présenté dans le cadre de la Long Compet’, mardi 10 mai 2022 à 19h au Théâtre de l’Institut français de Meknès.

Autre grand moment de ce samedi 7 mai, la Master Class autour du doublage avec Véronique Augereau et Philippe Peythieu, les voix françaises de Marge et de Homer dans Les Simpsons. Les deux comédiens, auxquels le FICAM® a rendu un vibrant hommage la veille, ont gratifié le public du festival d’un doublage en direct pour le bonheur des festivaliers venus nombreux à la rencontre de ces deux grands comédiens.

Les grands moments se suivent au FICAM® et ne se ressemblent pas. Michel Ocelot, dont le nom est associé à l’histoire du festival, a présenté en exclusivité à Meknès des images de son prochain long-métrage Le pharaon, le sauvage et la princesse. Marguerite Abouet, scénariste de Bande-Dessinée ivoirienne fidèle du FICAM®, a pris le relais pour inaugurer à 18h l’exposition Akissi ambiance le monde, inspirée de la Bande-Dessinée Akissi dont les évènements se déroulent à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Le sommet des dieux, long-métrage en compétition, a été présenté à 19h au Théâtre de l’Institut français de Meknès en présence de Didier Brunner, producteur du film.

Didier Brunner est également producteur du Grand Méchant Renard dont la version en Darija a été assurée par Artcoustic, studio d’animation marocain sur une initiative de l’Institut français du Maroc. Cette version a été présentée, en avant-première, sur la place administrative en présence de Driss, Mehdi et Nab, qui ont prêté leurs voix aux personnages du film.

Au Théâtre Mohammed El Mennouni, Carlo Vogele, réalisateur luxembourgeois, qui a fait ses preuves au Studio Pixar, a présenté, en séance évènement, Icare, son premier long-métrage d’animation. Autre séance évènement, la projection de L’île, le dernier long-métrage d’Anca Damian, réalisatrice roumaine. Et enfin, la dernière séance de cette journée a été consacrée au premier programme de la Court Compet’, Compétition internationale du court-métrage d’animation de Meknès.