FICAM: Michel Ocelot invité de la 18e édition

Michel Ocelot, père du célèbre Kirikou, est l’invité de la 18ème édition du FICAM (Festival international du Cinéma d’Animation de Meknès) qui se tiendra du 22 au 27 mars 2019.

Michel Ocelot, fidèle ami du FICAM, revient à Meknès pour présenter, en séance scolaire et grand public, Dilili à Paris 2019 qui a obtenu le César du meilleur long-métrage d’animation lors de la 44ème Cérémonie des Césars.

Avec émotion et fierté, l’équipe du FICAM ont accueilli cette excellente nouvelle vendredi dernier d’autant que Pachamama et Astérix – le secret de la potion magique, les deux longs-métrages en lice pour cette prestigieuse récompense, seront également projetés à Meknès lors de cette 18ème édition.

Pour rappel, Michel Ocelot est un autodidacte qui consacre toute sa carrière au cinéma d’animation. Le grand public le découvre en 1998 grâce à Kirikou et la Sorcière, son premier long-métrage, succès public et critique. D’autres œuvres suivront : Princes et Princesses, Kirikou et les Bêtes Sauvages, Azur et Asmar, Les Contes de la Nuit, Kirikou et les Hommes et les Femmes.

Michel Ocelot fait partie des prestigieux professionnels mondiaux qui ont cru au FICAM dès ses débuts. En effet, cette sommité mondiale était l’invité du FICAM en 2002 alors qu’il préparait à l’époque son chef d’œuvre Azur et Asmar, s’inspirant ainsi de la médina de Meknès et de ses belles portes.

Le FICAM a rendu hommage à Michel en 2017. Edition pendant laquelle il nous fait le privilège de partager avec le public marocain l’état d’avancement (Work In Progress) et de montrer, en exclusivité mondiale, les premières images de Dilili à Paris. Meknès est donc ravie de recevoir Michel Ocelot auréolé de son César pour lui témoigner sa reconnaissance pour son parcours exceptionnel.

A.K.A.