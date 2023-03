FICAM : Meknès célèbre la 21e édition de son festival

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI et organisé par la Fondation Aïcha en partenariat avec l’Institut français de Meknès, le Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès (FICAM®) a démarré les festivités de sa 21e édition en la présence de Mohamed Benyacoub, Directeur des Arts au Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ainsi que Ladislav Škeřík, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Tchèque, pays à l’honneur de cette édition. 25 autres pays seront représentés lors du festival dont le positionnement et la dimension internationale ne cessent de croître.

Après les discours d’ouverture de Mardochée Devico, Président de la Fondation Aïcha et Madame Agnès Humruzian, conseillère de coopération et d’action culturelle et directrice générale de l’Institut français du Maroc, un hommage a été rendu à notre invité d’honneur Kristof Serrand qui donnera le samedi 4 mars la Leçon de Cinéma de cette édition.

La cérémonie d’ouverture s’est poursuivie avec le Ciné- concert de Serge Bromberg qui a transporté en musique le public dans le monde de l’animation. Une visite très particulière dans les origines du cinéma en relief, mais aussi dans des courts-métrages d’animation de différentes techniques, époques, pays et genres. Un voyage merveilleux et inattendu animé avec beaucoup de finesse et d’espièglerie.

Également lors de cette soirée, le Grand Prix AÏCHA de l’Animation 2023 a été décerné à Mohammed Samsseme pour son projet de court-métrage d’animation « T’as vendu mes rollers ? ». Cette récompense, dotée de 50.000 dhs pour réaliser le projet, permet aussi à l’heureux gagnant de bénéficier d’une résidence de création à l’Abbaye de Fontevraud en France, en partenariat avec la Nef Animation.

Cette première journée du festival a aussi été l’occasion de lancer la seconde édition du Forum des Métiers du Film d’Animation au Maroc. En effet, après le succès de la première édition et le réel engouement suscité auprès des professionnels et des étudiants, le forum se tiendra à nouveau cette année en marge du festival, les 3, 4 et 5 mars 2023. Véritable plate-forme d’échange, le forum réunira des studios d’animation marocains, la chaîne de télévision nationale SNRT et des écoles d’arts, de cinéma et de journalisme. L’objectif lors de cette édition est de renforcer le réseau des professionnels de l’animation au Maroc avec la perspective, dans les années à venir, d’organiser à Meknès un marché du film d’animation marocain.

Enfin, cette première journée a connu également le lancement des projections scolaires Trop classe le ciné ainsi que le démarrage du Volet Formation du FICAM®. Volet destiné aux écoles publiques marocaines d’art et de l’audiovisuel et qui accueille cette année plus d’une centaine d’étudiants qui prennent part aux différents ateliers du festival. Pour rappel, cette 21e édition se poursuivra à Meknès jusqu’au 8 mars 2023 et jusqu’au 12 mars 2023, à travers Ficam Maroc, dans 11 autres villes marocaines grâce au réseau des instituts français du Maroc.

Et pour finir sous le signe de la légèreté et de la bonne humeur, la réalisatrice Amandine Fredon a fait découvrir au public marocain son dernier long-métrage, co-réalisé avec Benjamin Massoubre ; Le petit Nicolas-Qu’est ce qu’on attend pour être heureux ? Un moment magique où chacun des spectateurs s’est vu revivre les joies de l’enfance.