FICAM: le réalisateur japonais Ayumu Watanabe s’exprime (VIDEO)

Le deuxième jour du festival Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès a été marqué par une présentation des projets des cinq auteurs retenus dans le cadre de la 7ème Résidence francophone d’écriture pour le film d’animation. Jean Regnaud, scénariste et encadrant de cette résidence était également présent à cette rencontre.

La rencontre a été suivie du Making of de Les enfants de la mer et de La chance sourit à Madame Nikuko du réalisateur Japonais Ayumu Watanabe qui fait partie de l’élite japonaise et mondiale du film d’animation. Accompagné d’Ilan Nguyen, historien français du film d’animation qui a assuré la modération et la traduction, Ayumu Watanabe est revenu sur les différentes étapes de fabrication de ses deux longs-métrages.

Rappelons que La chance sourit à Mme Nikuko sera présenté dans le cadre de la Long Compet’, ce mardi 10 mai 2022 à 19h au Théâtre de l’Institut français de Meknès.

S.L.