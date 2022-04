FICAM: la 20ème édition va bientôt commencer (VIDEO)

La Fondation Aïcha® en partenariat avec l’Institut français de Meknès, organisent la 20ème édition du FICAM (Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès), du vendredi 6 au mercredi 11 mai 2022.

C’est Le Poème de Lamya qui ouvrira cette édition anniversaire en présence d’Alex Kronemer, réalisateur et Sam Kadi, producteur. Long-métrage présenté en avant-première au Maroc. Le Poème de Lamya est l’histoire d’une jeune refugiée syrienne qui rencontre la poésie soufie de Jallal Eddine Rumi.

Cette édition rassemblera, comme chaque année, des grandes personnalités du film d’animation international : Michel Ocelot qui présentera, en exclusivité à Meknès, les premières images du Pharaon, le sauvage et la princesse, son prochain long-métrage, Véronique Augereau et Philippe Peythieu, les voix françaises de Marge et Homer Simpson, Zeina Abirached, autrice libanaise de Bande-Dessinée qui présidera le Jury de la Compétition internationale du court-métrage d’animation Courts Compet’, Ayumu Watanabe dont le dernier film, La chance sourit à Mme Nikuko, est en compétition du long-métrage d’animation..

Le volet formation du festival accueillera plus de 150 étudiants qui représentent des écoles d’art et d’audiovisuel au Maroc. Des étudiants invités aux ateliers du festival ainsi qu’aux différentes Master Class, conférences, rencontres professionnelles… Le FICAM leur offre l’opportunité de rencontrer les professionnels marocains du cinéma d’animation dans le cadre du 1er Forum du film d’animation marocain qui rassemblera, vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mai 2022, les professionnels du secteur dont trois studios d’animation marocains en quête de jeunes talents. Les premières prémices d’un marché du film d’animation à Meknès.

Le FICAM® Maroc rayonnera, du vendredi 6 au dimanche 15 mai 2022, à travers les Instituts français du Maroc, sur 11 villes marocaines : Agadir, Casablanca, Fès, Essaouira, Kénitra, El Jadida, Marrakech, Rabat, Tanger, Tétouan et Oujda. Le FICAM® Maroc est une déclinaison de la programmation artistique du festival avec des films inédits et des intervenants de qualité. Une caravane cinématographique unique en son genre au Maroc.