FICAM de Meknès: un programme toujours aussi riche pour les étudiants

Pour satisfaire tous les âges, Trop Classe le Ciné, le volet scolaire de la programmation du festival qui réunit près de 7000 écoliers, a proposé des séances exclusivement dédiées aux enfants en provenance des établissements scolaires de la ville de Meknès.

Au rendez-vous : des projections de films adaptés au jeune public et un accompagnement pédagogique à destination des enseignants. Cette journée a donc commencé par la projection, en avant-première marocaine, de La chance sourit à madame Nikuko, en présence de son réalisateur japonais Ayumu Watanabe, invité exceptionnel du festival.

Au Théâtre Mohammed El Mennouni, Marc Boutavant, auteur de jeunesse et illustrateur des personnages de Chien pourri, la vie à Paris !, a présenté le film et a échangé ensuite avec les élèves. Trop Classe le Ciné leur permet ainsi de rencontrer les grands noms mondiaux du film d’animation, invités du FICAM®. Aux Côtés d’Ayumu Watanabe et Marc Boutavant, d’autres sommités, à l’instar de Florence Miailhe, réalisatrice française, Toom Moore, réalisateur irlandais, Sam Kadi, producteur américain sont allés à la rencontre des scolaires.

Quant au volet formation du FICAM, les 150 étudiants issus des écoles d’art, de théâtre, et des métiers du cinéma au Maroc ont continué leurs formations qui ont commencé depuis vendredi dernier pour profiter ainsi de l’expérience d’encadrants confirmés dans le domaine du cinéma d’animation. Ces formations, uniques au Maroc, sont appuyées par une série de conférences, de rencontres et de Master Class. Dans ce cadre, la productrice franco-algérienne, Malika Brahmi, a présenté les étapes de fabrication de Adam et le nuage magique, son prochain long-métrage. Félix Dufour-Laperrière, réalisateur canadien, quant à lui, a partagé avec le public du festival des images exclusives de La mort n’existe pas, long-métrage d’animation en cours de production.