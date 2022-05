FICAM de Meknès: les moments marquants et le bilan (VIDEOS)

Clap de fin pour la 20ème édition du Festival International de Cinéma d’animation de Meknès (FICAM®), après 6 jours riches et intenses de projections inédites de films d’animations, de débats, d’ateliers de formations et de rencontres dans des conditions des plus conviviales.

Parmi les moments marquants de cette édition anniversaire, l’on soulignera l’hommage spécial rendu à Philippe Peythieu et Véronique Augereau, deux maîtres incontestés du doublage qui ont prêté leurs voix notamment à Homer et Marge Simpson. Une expérience qu’ils ont abordé lors d’une mémorable Master Class dédié à l’art du doublage.

Par ailleurs, le 1er Forum du film d’animation au Maroc a connu un succès indéniable, en présence particulièrement des trois studios d’animation marocains Artcoustic, Lorem et Never Seen. Un forum qui permet de promouvoir les nouvelles perspectives de développement de ce domaine prometteur et générateur d’emplois au Maroc.

Bilan chiffré établi : plus de 25 000 festivaliers se sont déplacés pour assister aux diverses projections programmées en avant-première au Maroc, ainsi que 5 000 écoliers qui ont profité des projections scolaires en présence d’invités prestigieux et 150 étudiants qui ont bénéficié des ateliers de formations.

Pour ce qui est du palmarès, le jury de la Court’ Compet’ a octroyé le Grand Prix du Jury doté de 3 000 Euros pour le meilleur court-métrage à Claude Cloutier (Canada), pour son court- métrage Bad Seeds (Mauvaises herbes). À rappeler que ce Jury a été présidé par la spécialiste de bandes-dessinées libanaise Zeina Abirached, accompagnée d’Adja Soro, éditrice ivoirienne de livres jeunesses et productrice et Tomm Moore, réalisateur Irlandais.

La Mention Spéciale du Jury a été décernée à Yoriko Mizushiri (Danemark)

pour son court-métrage Anxious Body. Le Prix du Public est revenu à Câline de Margot Reumont

Les deux courts-métrages Au revoir Jérôme ! de Adam Sillard, Gabrielle Selnet et Chloé farr et Le vieux lion et le petit chat de Violeta Cortes ont reçu respectivement le Meilleur film étudiant et le Prix Jeune public composé des élèves des cours de langue de l’Institut français de Meknès.

The Soloists de Mehrnaz Abdollahinia a reçu le Prix du Jury Junior composé d’élèves du collège Al Mansour à Meknès.

Quant au Prix du Meilleur long-métrage d’animation Long Compet’, doté de

2 000 Euros, le Jury Junior, composé de jeunes du Théâtre des Chamates, a gratifié le film La chance sourit à Madame Nikuko de Ayumu Watanabe qui s’est également vu attribué le prix du Public Long Compèt.

Le FICAM® a clôturé cette édition avec un concert de Saro, Human Beat Box, en tournée dans les Instituts français du Maroc. Après le lâcher de ballons, en ouverture du festival, un lâcher de lanternes a été organisé sur la Place administrative de la ville de Meknès pour célébrer la fin de cette 20ème édition de la plus belle des manières.