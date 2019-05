Festival Gnaoua: ce que l’on sait sur la prochaine édition

Véritable laboratoire musical, le festival Gnaoua et musiques du monde, pour la 22ème année consécutive, fera d’Essaouira une terre de partage et de communion. Le festival nous invite à la rencontre d’artistes aux différentes âmes musicales venues prouver une fois de plus l’universalité de la musique.

La musique, celle langue universelle, se parlera sur tous les tons et toutes les sonorités : cubaine, touareg, tamoule, mais aussi le jazz, le flamenco, le reggae… et bien sûr la tagnaouite qui sera au cœur des dialogues, toujours prête à relever les défis et fusionner avec tous. Les plus grands maâlems et des artistes de grand talent joueront le jeu et partageront avec générosité, sincérité et énergie des moments d’exploration musicale inédits et audacieux.

Car c’est au voyage que nous invitent tous ces musiciennes et musiciens. Voyage dans les musiques les plus authentiques avec les Cubains Osain des Monte, les Touaregs Tinariwen, les plus dignes représentants du flamenco Maria del Mar Moreno et Jorge Pardo, ou encore les Amazighs Imdiazen. Voyage dans la musique la plus contemporaine avec l’artiste sorcier congolais Baloji, ou la chanteuse britannique d’origine tamoule Susheela Raman. Mais aussi voyage au cœur de la tagnaouite : les maâlems nous offriront le meilleur d’eux-mêmes. Des lilas les plus pures aux projets les plus novateurs… ce sont près de 20 concerts qui donneront l’occasion une fois de plus à cette musique Gnaoua de montrer toute la palette de talents qu’elle offre.

Ces différents voyages ne sauraient s’épanouir sans l’énergie et la touche de la jeunesse. Créatrice, innovante mais aussi porteuse de flambeau, la jeunesse est chère au cœur du Festival et elle sera dignement représentée : le talentueux jeune maâlem Houssam Gania, l’étoile montante de la world africaine Moh! Koyaté, les fougueux Betweenatna… Le plaisir de la découverte est assuré !

Pour la mémoire, un hommage, une dernière balade dans l’univers de la grande figure de jazz, Feu Randy Weston, éternel amoureux des Gnaoua et incarnation vivante de l’universalité musicale à travers les styles.

Et enfin pour l’espoir, le Forum des droits de l’Homme s’ouvre aux idées et aux alternatives que projettent pour un monde meilleur des femmes et des hommes venus de tous horizons : cette année, ils plancheront sur une problématique majeure de notre temps : “La force de la culture contre la culture de la violence”.

C’est à tous ces voyages, dans le temps et dans les âmes, auxquels invite le festival : se laisser aller, écouter, voyager, partager et vivre trois jours de magie.

