Festival des Plages: 135 soirées ont été organisées par Maroc Telecom

La 17e édition du Festival des Plages de Maroc Telecom tenue du 20 juillet au 21 août, s’est achevée avec la célébration de la Fête de la Jeunesse, après 30 jours de concerts, de moments forts, de joies et d’émotions partagées.

Cette année encore, plus de 135 soirées ont été organisées par Maroc Telecom sur les différentes scènes aménagées dans 8 villes du royaume : Agadir, Al Hoceima, Martil, M’diq, Nador, Rabat, Saïdia et Tanger ce qui a permis à des millions de festivaliers de vibrer au rythme des grands classiques et tubes à succès des artistes nationaux en hommage et à la diversité musicale et culturelle du royaume.

Cette 17e édition a été marquée par une grande participation de stars marocaines qui se sont succédées, tout le long de l’été, offrant leur talent au public nombreux venu les acclamer. Stati, Najat Aatabou, Salma Rachid, Douzi, Nass el Ghiwane, Tihihit, Saida Charaf et bien d’autres étaient présents.

Ce sont plus de 230 formations d’artistes qui se sont produites durant la manifestation dont une centaine de groupes locaux et régionaux qui se sont révélés pour la première fois au grand public.

Cette 17e édition a été également placée sous le signe de la protection de l’environnement à travers la diffusion de messages journaliers de sensibilisation aux estivants dans le cadre de l’opération “Plages Propres 2018”.