Festival de Marrakech: la date et les équipes dévoilées

Elle a eu chaud et l'a pu échappé belle! Et ce, grâce à l'intervention efficace des forces de l'ordre.

L’organisation du FIFM est confiée aux équipes de la Fondation et Melita Toscan du Plantier, directrice des relations publiques en 2001 et 2002 et directrice du Festival de 2003 à 2016, a été désignée conseillère du prince Moulay Rachid, président de la Fondation du Festival international du film de Marrakech.

“La Fondation du Festival international du film de Marrakech a tenu son Conseil d’administration et son Assemblée générale ordinaire le vendredi 22 juin 2018. Comme cela avait été annoncé le 30 juin 2017 lors du précédent Conseil d’administration, le Festival international du film de Marrakech avait décidé en 2017 de marquer une pause et de mener une réflexion sur sa ligne éditoriale”, peut-on lire.