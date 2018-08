Festival de Deauville: Leïla Slimani fera partie du jury

La romancière franco-marocaine Leïla Slimani sera l’un des membres du jury du 44ème Festival du cinéma de Deauville qui s’ouvre ce vendredi.

Selon les organisateurs, le jury sera présidé par l’actrice française Sandrine Kiberlain entourée d’une pléiade de personnalités du septième art.

En plus de Leïla Slimani, le jury sera composé de la comédienne et réalisatrice française Sabine Azema, l’auteur-compositeur-interprète français Alex Beaupain, l’actrice française Leïla Bekhti, le réalisateur et scénariste français Stéphane Brizé, la comédienne française Sara Giraudeau, le réalisateur, scénariste et comédien français Xavier Legrand et le réalisateur, scénariste et comédien français Pierre Salvadori.

Le jury aura la lourde tâche de récompenser l’un des films en compétition du Grand prix du Festival parmi lesquels “The Tale” de Jennifer Fox avec Laura Dern (“Big Little Lies”) dans le rôle principal, American Animals de Bart Layton, Blindspotting de Carlos López Estrada ou encore Thunder Road de Jim Cummings.

La cérémonie d’ouverture du Festival sera marquée par la projection du film “Le Secret des Kennedy” de John Curran avec Kate Mara.

Des hommages seront également rendus à plusieurs acteurs célèbres parmi lesquelles Morgan Freeman et Sarah Jessica Parker.

Le Festival, qui se déroule du 31 août au 9 septembre, rendra ainsi hommage à Morgan Freeman pour l’ensemble de sa carrière. Quant à l’actrice américaine Sarah Jessica Parker, elle recevra le “Deauville Talent Award” aux côtés de l’actrice britannique Kate Beckinsale et de l’acteur australien Jason Clark.

Les actrices Shailene Woodley ainsi que Elle Fanning seront également à l’honneur et recevront le prix “Nouvel Hollywood”.

Depuis sa création en 1975, le Festival du Cinéma Américain de Deauville met en avant la diversité du cinéma américain, des grandes productions hollywoodiennes aux films indépendants, en plus de découvrir de nouveaux talents.