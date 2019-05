Fès: ce qui est prévu pour le festival des musiques sacrées

La Fondation esprit de Fès organise la 25ème édition du festival de Fès des musiques sacrées du monde, sous le thème “Fès, à la confluence des cultures” du 14 au 22 juin prochain. Cet événement culturel d’envergure internationale réunira plus de trente pays et pas moins de 150 artistes de renommée mondiale.

À l’initiative du roi, la médina de Fès connaît aujourd’hui une renaissance exceptionnelle lui donnant une nouvelle vie. Différents monuments emblématiques Foundouks, Médersas, Kissarias ont été restaurés retrouvant ainsi leur authenticité et leur esthétique.

L’édition 2019 qui coïncide avec la vingtième année de l’intronisation du roi Mohammed VI, célébrera cette renaissance, et aura ainsi une portée unique. La programmation de cette année placée sous la thématique “Fès, à la confluence des cultures” sera exceptionnelle et rassemblera plus de trente pays et pas moins de 150 artistes de renommée mondiale.

Le World Youth Orchestra, symbole de paix et de dialogue international collaborera ainsi en exclusivité avec l’ensemble andalou de Fès dans le cadre d’une création musicale originale. Sami Yusuf, vedette de la musique Soufi, célébré notamment par le prestigieux Time Magazine, occupera la scène mythique de Bab El Makina. José Merce et Tomatito, les deux virtuoses du Flamenco enflammeront la scène aux côtés du Kingdom Choir, la désormais incontournable chorale gospel ayant acquis une renommée internationale depuis les festivités du mariage du prince Harry et Megane.

Les douces mélopées de Youssou Ndour, icône culturelle de l’Afrique chantante, succéderont aux délicieuses sonorités de Marcel Khalifa, reconnu “artiste de l’Unesco”. Les tonalités mystiques des chants et danses rituels des femmes de Cuba, d’Azerbaidjan, l’Art du Muwashah d’Alep et les Chants Sacrés de Perse ou encore Carlos Nunez, maître de la cornemuse Gaïta et l’ensemble traditionnel d’Oujda Espagne-Maroc…autant d’artistes qui mettront en valeur pendant 10 jours l’importance des dialogues des cultures entre Orient, Occident et Afrique. Une véritable mosaïque musicale et spirituelle qui s’exprime à Fès, symbole d’ouverture et de tolérance de notre pays.

Abderrafih Zouitene, président de la fondation esprit de Fès rappelle que le festival “a apporté sa contribution au fil des temps au dialogue des cultures et des religions, à mieux faire connaître les valeurs de notre pays marqué par l’ouverture sur l’autre, l’esprit de tolérance et d’accueil et la richesse de son patrimoine matériel et immatériel”.

Outre les spectacles quotidiens, le festival de Fès s’ouvrira sur une création originale “Fès, mémoire du futur”. Conçue par le comité culturel et artistique de la fondation esprit de Fès en collaboration étroite avec un large éventail d’artistes, la création mettra en scène l’histoire unique de la naissance de la ville impériale.

“C’est ce renouveau et cette histoire que le festival et son forum ont souhaité faire connaitre et rayonner à l’international afin d’imprimer la marque Fès”, souligne le président de la fondation.

A cet égard, l’UNESCO a consacré en 2018 un partenariat officiel avec la fondation esprit de Fès, adopté à l’unanimité par son Comité Exécutif. L’ONU a également désigné le festival de Fès et son forum comme figurant parmi les événements contribuant d’une manière significative au dialogue des civilisations. Le festival de Fès bénéficie ainsi d’une excellente image au niveau international et contribue grandement à la diplomatie culturelle du royaume.

Ce dialogue des cultures se poursuivra également dès l’inauguration du festival à travers le Forum de Fès les 15 et 16 juin 2019. Des tables rondes seront ainsi animées par des intervenants prestigieux en présence de plusieurs écrivains, chercheurs, philosophes, penseurs…

Pendant une semaine, le festival de Fès des musiques sacrées du monde honorera le renouveau de sa médina, puisant dans son patrimoine et ses traditions millénaires, un souffle nouveau pour les années à venir.

A.K.A.