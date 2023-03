« Femmes en Mouvement » : une exposition spéciale à l’occasion de la journée de la Femme

Dans le cadre de leur programme d’activités communes, Artwell et la Galerie des Tours Végétales ont le plaisir d’accueillir, à l’occasion de la journée de la Femme, l’exposition en duo de Hajar El Moustaassime et de Sabrine Lahrach, sous le thème « Femmes en Mouvement », du 9 au 20 mars 2023.

« Femmes en Mouvement » est une exposition née de la volonté de Artwell et de la galerie des Tours Végétales, de soutenir la cause féminine, la jeunesse engagée et l’art militant.

Sabrine Lahrech et Hajar Mouatassim sont toutes deux des artistes diplômées de l’École des Beaux-arts de Tétouan, et ont participé à de nombreuses expositions artistiques.

Si « la Femme » est mise à l’honneur traditionnellement au mois de mars, Hajar et Sabrine le font tout au long de l’année à travers leurs œuvres. En effet les 2 artistes utilisent leur Art d’une part, comme une reconnaissance de l’importance du rôle de la Femme et d’autre part, comme un vecteur de sensibilisation et de mobilisation en faveur de l’émancipation des femmes.

Elles utilisent dans ce projet artistique la symbolique de « la roue » pour traduire l’évolution nécessaire, irrémédiable, mais non dénuée d’obstacles, de la condition des femmes.

Pour Hajar El Moustaassime, l’image de « la roue » est une représentation pour susciter l’éveil des consciences et le militantisme féminin. Sabrine Lahrach s’appuie sur la représentation de l’outil industriel, à travers les anciennes machines à coudre « à roue », pour évoquer l’importance de l’inclusion économique et de l’autonomisation des femmes.

Sabrine Lahrech et Hajar Mouatassim sont deux jeunes artistes marocaines qui combinent avec un talent artistique indéniable : engagement citoyen, créativité, esthétisme, et un sens de la minutie et du détail.