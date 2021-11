Fado Festival Maroc: le programme de la 4ème édition

Le Festival de Fado réaffirme son engagement au Maroc, et ce malgré une année de pause obligatoire à cause de la pandémie. L’événement garde intact son ambition de promouvoir la culture portugaise au Royaume et sera présent à Rabat le mercredi 10 novembre, au Théâtre National Mohammed V, et à Casablanca les vendredi 12 et samedi 13 novembre, au Studio des Arts Vivants.

Promu par une initiative portugaise privée, Fado Festival est un événement itinérant qui a lieu chaque année, depuis 11 ans, dans 16 villes ; en Europe, en Amérique Latine, en Afrique et en Asie. Le festival et ses artistes contribuent pleinement à la diffusion de la culture portugaise dans les quatre coins du Monde.

Pour sa 4ème édition au Maroc, Fado Festival aura pour thématique « Lisbonne et le Fado ».

Lisbonne, épicentre et source inépuisable pour les artistes, rassemble des figures de renommée internationale, et le Fado, patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, devenu désormais une chanson universelle.

Fado et Lisbonne sont intrinsèquement liés, depuis la naissance du genre et à ce jour, Lisbonne continue d’inspirer sans cesse des thèmes que le Fado continue de célébrer à son tour.

Au programme de cette édition, Fado Festival présentera deux grandes voix : Sara Correia et Fabia Rebordão.

Sara Correia, viendra présenter son dernier opus – « do Coração », un album produit par Diogo Clemente et qui lui a valu une nomination aux Grammys latins du meilleur album de musique roots en portugais. Sara chante l’amour, la tristesse, le désir, la joie et la ville de Lisbonne. Toutes ces histoires sont chantées et racontées avec sincérité et avec une âme « fadiste » qui caractérise le chant de Sara.

Quant à Fábia Rebordão, elle est unanimement considérée comme une des voix de référence du nouveau Fado. Cousine de la grande Amália Rodrigues, la musique et le fado font partie de sa vie. De plus, ses influences sont variées et transitent de la soul, à la bossa nova, en passant par le blues et le jazz. Elle se présente au public avec une image et une énergie renouvelées avec son 3ème album “Eu Sou”, que Fábia présentera, pour la première fois, à Casablanca.

En plus des concerts, et dans le but de mettre en avant les multiples facettes du Fado et de la culture portugaise, le festival organisera également deux activités gratuites ; Une projection du film documentaire « Lisbon Story », du réalisateur germano-portugais Wim Wenders ; ainsi qu’une conférence sous le thème « Lisbonne, le berceau du Fado », qui sera animée par l’auteur, poête et parolier Tiago Torres da Silva.