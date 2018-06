Facebook s’associe à Maroc Cultures pour le festival Mawazine

En tant que 1er réseau social au Maroc et dans le Monde, Facebook a souhaité s’associer à Mawazine, 1er festival au Maroc et en Afrique, qui réunit chaque année à Rabat et Salé les grands noms de la musique arabe, africaine et internationale ainsi que les meilleurs artistes de la scène marocaine.

La présence de Facebook aux côtés du festival Mawazine, conforte sa dimension culturelle, de partage, d’accessibilité, de tolérance et d’ouverture, qui sont des valeurs chères au réseau social.

Placé sous le Haut Patronage du roi Mohammed VI et organisé par l’association Maroc Cultures, cet évènement culturel de premier plan promeut les valeurs du Royaume et porte un message de tolérance, d’ouverture, de respect et de dialogue.

Accompagner un tel évènement, s’inscrit également dans la stratégie de Facebook de rassembler les populations autour de moments de joie et de partage, afin qu’elles puissent les relayer en direct ou à travers les nombreuses fonctionnalités, avec leurs communautés sur Facebook.

Facebook et Mawazine prônent l’ouverture, le rapprochement et le partage et ont pour objectif commun de faciliter l’accès des jeunes au divertissement et à la culture.

Mawazine se déroulera à partir du 22 juin et offrira un accès gratuit à 90% des spectacles et concerts. Il coïncidera cette année avec le lancement de Facebook Flex, version gratuite de Facebook qui permettra à tous les marocains de rester connectés gratuitement avec leurs proches.

Rassemblant une communauté de plus 16 millions de fans au Maroc, Facebook est heureux d’offrir chaque jour, une plateforme d’échanges pour que chacun des millions de fans puisse partager, commenter, aimer et échanger avec sa communauté.

A cette occasion, le Président de Maroc Cultures a déclaré: “Le Festival Mawazine est fier de compter, parmi ses sponsors, des partenaires de l’importance de Facebook. Pour rappel, Maroc Cultures ne bénéficie d’aucune subvention publique pour Mawazine. Ce Festival est organisé chaque année grâce d’une part, à la contribution de nombreux opérateurs économiques privés, nationaux et internationaux, dans le cadre d’une relation commerciale et d’autre part grâce à son public, nombreux, fidèle et connaisseur, à qui il est dédié en premier lieu. Son rayonnement dans la sphère artistique et musicale mondiale sera sans nul doute plus important encore grâce à Facebook et son innovation Facebook Flex qui offre un service gratuit”.

De son côté, le Directeur des partenariats Facebook, en charge de la région MENA a tenu à exprimer sa satisfaction: “Supporter Mawazine, un festival de classe mondiale, est une opportunité extraordinaire pour nous. Elle s’est naturellement imposée, compte tenu de l’ensemble des valeurs que nous avons en commun : des valeurs de partage, de rapprochement, de tolérance, de respect et de dialogue. Nous sommes très heureux de ce partenariat qui coïncide avec le lancement de Facebook Flex au Maroc, un nouveau service gratuit qui permettra de faciliter à tous l’accès à Facebook et de démocratiser encore plus la connectivité”.