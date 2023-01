Expo : So Art Gallery accueille les œuvres de Gérard Rancinan

2023 sera l’année de la célébration des 10 ans de So Art Gallery. Une année durant laquelle Ghizlaine Guessous, directrice de la galerie, annonce l’organisation de plusieurs grandes expositions, mais également le lancement du « So Art Talk ».

Le 1er événement qui consacre la décennie de la galerie est l’exposition « Métamorphoses », qui propose les œuvres grandioses et exceptionnelles de l’artiste photographe international Gérard Rancinan. Une exposition dont le vernissage a été ponctué par l’organisation du 1er So Art talk.

Rancinan est un artiste français dont l’œuvre photographique est présentée dans les plus prestigieux musées du monde et fait partie des grandes collections d’art contemporain. Engagé dans son époque, il aime en être un témoin éveillé par la transposition artistique de mise en scène ou d’œuvres expérimentales, qui font toujours sens à une réflexion contemporaine.

D’ailleurs, une belle collaboration est née entre Gérard Rancinan et Caroline Gaudriault, auteure française d’ouvrages artistiques et d’essais, traduits en plusieurs langues. En dialogue avec la conception éditoriale et les installations écrites de Caroline Gaudriault, ils forment toute l’originalité́ de ce duo d’artistes sur la scène de l’art contemporain.

Rancinan s’empare de thèmes universels pour raconter son époque et ses grands bouleversements. Par des photographies magistrales, des mises en scène impressionnantes, il se fait le témoin éveillé d’un monde en pleine mutation. Caroline Gaudriault, dans ses livres et en dialogue avec l’artiste, questionne nos consciences par des réflexions qui animent nos ambivalences et nos contradictions.

« Une partie des œuvres présentées par So Art Gallery s’inscrit dans un travail créé aux débuts des années 2000 sur une réflexion de nos sociétés. L’accélération de l’histoire, la quête d’éternité, la virtualisation du monde, le besoin absolu de modernité poussent à un regard éveillé sur les Métamorphoses de notre humanité », précise Ghizlaine Guessous. L’Homme est pris, par une escalade du changement et de la vitesse, qui le fait entrer dans une démesure du progrès. Il est aussi ce raconteur d’histoires qui cultive les mythologies qui ne cessent de faire rêver.

« Une autre partie des œuvres dévoile un travail qui s’inscrit dans un exercice artistique classique, celui de la nature morte et des vanités. On y retrouve la signature particulière de Rancinan, qui n’omet pas de raconter un voyage plus introspectif avec la modernité, l’humour et l’impertinence qui le caractérisent », ajoute Ghizlaine Guessous. Tout au long de son parcours, Gérard Rancinan a rencontré d’autres artistes dont il a fait un portrait sous forme de performance. La galerie s’est procuré la série « Yan-Pei Ming », la plus représentative de tous ces portraits.

Rancinan rencontre de jeunes artistes photographes marocains

Offrir l’opportunité de rencontrer les artistes exposés par So Art Gallery est la nouveauté que propose la galerie. En effet, tout au long de l’année qui célèbre les 10 ans de la création de la galerie, des rencontres seront organisées pour un échange entre les artistes exposés et de jeunes artistes marocains, des étudiants, des graphistes et autres jeunes passionnés d’art. C’est le « So Art Talk ».

Pour la 1re édition, Gérard Rancinan et ses invités ont discuté du regard que peut offrir la photographie sur le monde, l’expression de soi que permet la photographie, des disciplines de l’art photographique et, pourquoi pas, de la possibilité de métamorphoser.

Longtemps réduite à l’histoire de son évolution technique, la photographie est aujourd’hui un art à part entière. Représentant une expression artistique d’un autre genre, la photographie a su s’imposer parmi les différentes disciplines de l’art. En effet, si nous considérons le travail colossal entreprit pour la réalisation un seul « cliché », comme pour les œuvres de Gérard Rancinan, nous sommes alors en face d’une discipline complexe.

SO ART GALLERY

Depuis son lancement, SO ART GALLERY œuvre à la mise en valeur de la scène artistique moderne et contemporaine du continent africain. Située en face du jardin de la Place des Iris à Casablanca, la galerie est un élément incontournable de la scène contemporaine africaine et une référence dans la promotion de l’art au Maroc.

Spécialisée à ses débuts dans l’art contemporain et moderne marocain, la galerie SO ART a pris une nouvelle direction depuis quelques années avec une approche curatoriale se concentrant les artistes du reste du Continent africain ainsi que d’Europe.

La galerie s’impose en tant qu’acteur participant à l’émergence d’artistes contemporains africains, très dynamiques, s’inspirant aussi bien des traditions du continent que, et c’est de plus en plus le cas, des réalités urbaines contemporaines d’une Afrique en mutation, qui se cherche encore une identité.

Tout autant que la diversité de la culture africaine, les techniques et les supports sont aussi variés, allant de la peinture à la photographie, en passant par les sculptures, collages et techniques mixtes utilisant matières d’origine africaine.

SO ART GALLERY a abrité plusieurs vernissages d’artistes marocains majeurs de renommée, tels que Abdelkebir RABI », Mehdi QOTBI, Abdellah SADOUK, Ghany Belmâachi, Abdelkader Laâraj ainsi que de jeunes talents marocains comme Houda KABBAJ, mais aussi des artistes étrangers à l’instar de Dominic BESNER, JB VALADIE, Zulu MBAYE, Just Jaeckin, Medina Dugger, Raphael Adjetey.