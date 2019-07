Expo: Rachid Ouetassi met la lumière sur Tanger

La galerie d’art Tangéroise Dar D’art accueille pour son exposition estivale le photographe Rachid Ouetassi, du 12 juillet au 12 août 2019.

Rachid Ouettassi est un photographe chevronné qui est profondément ancrée à sa ville, Tanger. Une ville qu’il sillonne depuis deux décennies en chasseur d’images et en pratiquant la marche, jusqu’à ce qu’une situation insolite finisse par se présenter.

Dans cette quête photographique, Rachid Ouettassi capture des figures emblématiques, des scènes de vie et des paysages urbains de Tanger qu’il nous restitue sous forme de mémoire visuelle d’une ville mythique qui vivait au ralenti, et qui connaît aujourd’hui des mutations sociales et des transformations urbanistiques.

Dans son objectif, des scènes d’enfants qui jouent dans les ruelles de la médina, des personnes anonymes qui se prélassent sur le sable de la plage ou encore des candidats à l’exil qui rôdent dans la zone portuaire de cette ville deviennent étrangement des sujets d’identification puissants.

Au-delà de sa pratique du reportage documentaire, Rachid Ouettassi développe une écriture photographique bien à lui qui se distingue par le travail en noir et blanc au cadrage rigoureux et à la composition bien affirmée.