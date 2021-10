Expo 2020 Dubaï: Le Pavillon Maroc rayonne

A Expo 2020 Dubaï, le Maroc est présent parmi les 192 pays participants, pour partager sa vision singulière d’un avenir durable, et apporter sa contribution aux efforts et à la collaboration mondiale pour une relance économique post-Covid du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022.

Tout au long des 6 mois, le Pavillon Maroc sera soutenu en force par ses partenaires officiels, la Maison de l’Artisan, Masen, ONMT, RAM, et ses sponsors Al Mada, AMDIE, SMIT, UM6P et ANRT, Al Omrane, Bank Of Africa, CDG, Ithmar Capital, ONEE, Groupe Tanger Med et ONCF.

Ces acteurs institutionnels, publics et privés ont activement participé à l’élaboration de la programmation économique et scientifique du Pavillon national, et exposeront leur vision d’un avenir mondial plus durable, le rôle et les efforts fournis par le Maroc pour repenser le monde de demain, dans un esprit de coopération et de solidarité internationale.

Le Pavillon Maroc est également soutenu par ses partenaires Médias qui couvriront et relaieront auprès du grand public national et le public cible les temps forts et moments phares de la programmation économique, scientifique et culturelle du Pavillon Maroc.

Des partenaires présents en force pour faire rayonner le Royaume

Pour présenter ces différentes facettes au Monde, le Pavillon Maroc sera soutenu par ses partenaires, institutions privées et publiques, chacune intervenant dans son domaine.

Dès la première semaine thématique d’Expo 2020 Dubaï, la semaine du climat et de la biodiversité, qui s’est déroulée du 03 au 09 octobre, les partenaires du Pavillon Maroc ont animé et intervenu dans différentes conférences avec la participation notamment de Masen, NAREVA, ONEE, IRESEN, AMEE, Managem, l’ADA, l’ANDZOA et l’UCFA.

En collaboration avec la CGEM et l’AMDIE, le Maroc a entrepris de créer au sein de sa programmation une semaine dédiée au Royaume, au-delà des 10 semaines thématiques développées par les organisateurs, pour présenter ses potentialités et mettre en avant son attractivité internationale en tant que hub mondial pour l’investissement.

Cette semaine qui se déroulera du 10 au 16 octobre 2021, portera sur un programme d’événements scientifiques, économiques et business et permettra de mettre en lumière un Maroc moderne et connecté, de valoriser les opportunités d’investissement du Royaume ainsi que sa dynamique de développement économique et humain, durable et inclusive pour les générations futures.

Elle sera marquée notamment par le lancement par L’AMDIE de la marque « Morocco Now » à l’international, le dimanche 10 octobre.

Afin de refléter au mieux la sphère économique du pays, des panels dynamiques dédiés à la finance, aux opportunités d’investissement touristique et industriel, aux télécoms, aux énergies renouvelables, à la connectivité ou encore à la stratégie nationale agricole « Green generation » couvriront l’ensemble des secteurs et leur évolution.

Des évènements auxquels tous les partenaires du Pavillon Maroc ainsi que d’autres institutions ministérielles, publiques ou privées ont fortement contribué en termes de programmation. Les partenaires du Pavillon Maroc seront présents en force pour animer ces évènements et accompagner le Pavillon Maroc dans son objectif de mettre en avant la dynamique du Royaume, en le positionnant sur les différents sujets mondiaux du moment tout en démontrant sa volonté à contribuer à rendre l’humanité meilleure et pérenne, à travers la coopération scientifique et économique.

Le Pavillon Maroc, soutenu par l’ensemble de ses partenaires, prendra d’ailleurs part à près de 80 évènements en qualité d’organisateur, d’intervenant ou de participant lors des différentes semaines thématiques. Autant d’évènements où les partenaires et les acteurs privés et publics du pays seront mobilisés pour faire entendre la voix du Royaume et lui assurer la meilleure visibilité possible tout au long des six mois de l’Exposition Universelle Dubaï 2020.