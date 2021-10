Expo 2020 Dubaï : Forte mobilisation au Pavillon Maroc

Des artistes et des ambassadeurs du pavillon du Maroc à l’Exposition internationale «Expo Dubaï 2020» ont fait part de leur mobilisation et de leur détermination à ne ménager aucun effort lors de cette manifestation pour faire connaître les réalisations du Royaume dans plusieurs domaines, notamment ceux de l’économie, de la science et de la culture.

Ils ont aussi mis en avant, dans des déclarations à la MAP, leur fierté de représenter le Royaume dans le cadre de cette exposition internationale.

Dans ce contexte, Yassin Sibari, homme d’affaires résidant à Dubaï, s’est dit prêt à représenter dignement le Maroc dans cet événement mondial, qui se tient pour la première fois au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud, notant que le pavillon marocain à « Expo Dubaï 2020 » constitue, par sa conception et ses activités programmées, une fierté pour le Royaume.

M. Sibari, qui est également l’un des grands noms au niveau international dans le domaine de la mode, a déclaré que «ma sélection en tant qu’ambassadeur du pavillon marocain dans l’exposition est un honneur pour moi», notant que la pavillon marocain reflète les avancées réalisées par le Maroc à plusieurs niveaux, plus particulièrement dans les domaines de l’industrie, des énergies renouvelables et de la technologie.

Pour lui, la participation du Royaume avec un pavillon diversifié à cette manifestation internationale constitue une opportunité de promouvoir la destination Maroc, d’une manière qui permet d’attirer plus de touristes.

De son côté, Badr Zizi, qui occupe le poste de directeur du marketing et des ventes chez Emaar Hotels à Dubaï, a exprimé sa fierté d’être honoré, en étant choisi comme ambassadeur du pavillon marocain à l’exposition internationale de Dubaï, notant que le Royaume fait preuve d’une présence forte et remarquable à cet événement auquel participent 192 pays.

Pour sa part, l’artiste international Nader Khayat, connu par « RedOne », qui était l’invité d’honneur du pavillon marocain, a déclaré que « nous sommes très heureux d’être présents dans le pavillon du Maroc, qui reflète par sa diversité et sa conception les facettes de la vie dans le Royaume», soulignant que ce pavillon «nous a donné une belle sensation, comme si nous étions à l’intérieur du Maroc».

RedOne, qui produit et distribue la musique des stars de la chanson les plus célèbres au monde, a affirmé que la participation du Maroc à « Expo Dubaï 2020″ est très honorable, à travers un pavillon distingué avec sa conception et son architecture, qui ont été réalisées par des compétences marocaines.

Quant à la célèbre styliste des stars à Los Angeles, Leïla Aziz, qui était également l’invitée d’honneur du pavillon marocain dans cette exposition, elle a exprimé sa joie d’être à l’intérieur de cet espace intime, qui donne un sentiment d’être en famille et avec les proches, et les membres d’une même famille, à travers sa conception architecturale authentique purement marocaine.

Il est à noter que les responsables du pavillon marocain à l’exposition internationale de Dubaï ont pris l’initiative de sélectionner une élite de cadres marocains résidant à Dubaï et qui se sont illustrés dans plusieurs domaines, pour le représenter et promouvoir la destination Maroc, ainsi que pour faire connaitre ses potentialités dans divers domaines.

Le Maroc participe à l' »Expo Dubaï 2020″ avec un immense pavillon reflétant sa diversité et ses réalisations économiques, culturelles et scientifiques.

Le pavillon marocain constitue une plateforme pour partager la vision stratégique du Royaume pour un avenir plus durable et un espace pour contempler l’héritage civilisationnel d’une nation millénaire.

Situé au cœur du District Opportunité, près du pavillon des Émirats Arabes Unis et non loin d’Al Wasl Plaza, monument central du site de l' »Expo Dubaï 2020 », le Pavillon Maroc propose en plus d’une exposition permanente, une programmation artistique, culturelle, économique et scientifique variée, riche et inspirante.

Tenue sous le slogan « Connecter les esprits, construire le futur », l' »Expo Dubaï 2020″, qui a été reportée l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus, s’étend sur une superficie de 4,38 km.

L’un des plus grands rassemblements culturels dans le monde, cet événement international est considéré comme un incubateur des idées les plus influentes, stimulant l’échange de nouvelles visions et incitant à trouver des solutions réalistes aux vrais défis mondiaux.

LA