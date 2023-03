Empire Of Light de Sam Mendes diffusé sur grand écran à travers le Maroc (VIDEO)

Le dernier film réalisé par Sam Mendes, Empire Of Light, est diffusé à travers le royaume à partir de ce début mars. La production met en avant de nombreux talents du cinéma mondial, à l’image de Colin Firth, Olivia Colman, Tom Brooke, Michael Ward ou encore Toby Jones.

Un film sur le cinéma empreint de souvenirs du réalisateur

Empire Of Light évoque les souvenirs de Sam Mendes, mais aussi ceux de ses amis d’enfance, Pippa Harris et l’acteur Toby Jones (La Taupe), qui joue le rôle de Norman, le projectionniste.

Le film est rythmé par les musiques de l’époque, des chansons clés soigneusement sélectionnées par Sam Mendes, dont beaucoup datent de son adolescence au Royaume-Uni, et que Stephen et le jeune personnel de l’Empire écoutent. Ces morceaux du début des années 80 ainsi que des titres folks de la fin des années 60 et du début des années 70 qu’Hilary passe à la maison, accompagnent la bande son composée par Trent Reznor et Atticus Ross, qui ont été couronnés à deux reprises aux Oscars.

La distribution du film au Maroc est l’exclusivité de Marrakech Spectacles. La production sera diffusée au Mégarama à Casablanca, au Ciné Atlas et Mégarama à Rabat, Le Colisée et Mégarama de Marrakech, le Mégarama de Tanger ainsi que Ciné Atlas à El Jadida.

Synopsis :

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé mentale fragile.

Stephen est un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville de province où chaque jour peut vite se transformer en épreuve.

En se rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la musique, au cinéma et au sentiment d’appartenance à un groupe.