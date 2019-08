Elissa va-t-elle rejoindre La casa de papel ?

C’est une nouvelle qui enflamme les réseaux sociaux. Elissa va-t-elle rejoindre les acteurs de la série “La casa de papel”? La vedette de la chanson arabe, qui a récemment annoncé sa retraite, a partagé une photo du fameux masque “Salvador Dali” de la série espagnole.

Elissa a en fait reçu un cadeau de la part de Netflix, qui contient le masque de la série et un certain nombre de références à ses chansons. S’agit-il d’une invitation ?

Elissa semble être une très grande fan de la série. L’artiste libanaise a twitté: “Je suis prête à rejoindre la bande du professeur. Merci NetflixMena et la Casa de Papel. Nairobi j’arrive pour te sauver, love Beirut”.

Les membres de l’équipe du professeur portent les noms de villes du monde entier. Berlin, Tokyo, Rio, Helsinki, Nairobi. Et … peut-être Beyrouth dans la quatrième saison.

Netflix MENA a répondu au tweet de l’artiste avec enthousiasme: “Je t’attends Beyrouth! Bienvenue dans la bande”. Et le compte de “La casa de papel”, sur Twitter, a lancé: “Nous sommes heureux de vous avoir à nos côtés, Beirut”.

L’acteur qui interprète le professeur de la série, Alvaro Morte, avait confirmé que le tournage de la saison 4 était terminé, ce qui veut dire qu’elle devrait être en post-production pour le moment. S’agit-il d’un coup de pub? Elissa aura-t-elle un rôle dans une version spéciale pour la zone MENA? Le mystère reste entier.

Rappelons que Neymar a également révélé, sur Twitter, avoir joué un petit rôle dans la série espagnole. L’attaquant brésilien du PSG a fait deux apparitions dans une nouvelle version de la saison 3. Il interprète un moine brésilien dans les épisodes 6 et 8.

